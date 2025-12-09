Hasta en ‘La Revuelta’ se ríen de David Broncano: «Del tonto del bombo al tonto de la RAE»

David Broncano parece que no tiene suficiente con haberse convertido en el presentador estrella -tanto por horario como por sueldo- de TVE, y ahora tiene un nuevo objetivo del que no se quiere olvidar. El andaluz volvió a insistir en La Revuelta en sus ganas de entrar como académico de la Real Academia Española de la Lengua, un deseo que pocos pueden entender. Para seguir con su campaña ha aprovechado la visita de José María Bermúdez de Castro a su programa, ya que es paleoantropólogo y académico.

Al enterarse de que su invitado pertenece a la RAE, no ha dudado en dejarle claro que quiere entrar en la misma, asegurando que los cómicos también deberían tener representación por el uso que hacen del lenguaje. Tras descubrir que su puesto es el de la letra K, Broncano comenzó su ofensiva: «¿Tú vas mucho por allí?» (…) «Tendría que ir yo también, si me meten». El invitado, lejos de pararle, siguió con la broma: «Dímelo y te voto si quieres», una frase que se celebró en el teatro casi como si de verdad tuviera opciones de entrar.

Los votos que necesitaría David Broncano para entrar en la RAE

Siguiendo con su ofensiva, Broncano recordó que ya cuenta con la ayuda de otro académico: «El otro día vino Javier Cercas y me dijo que tenía su voto», pero pronto descubrió que con eso no tenía para mucho. Con dos votos, tal y como le explicó su invitado, no tenía suficiente, ya que primero necesitaría una terna de presentación y luego conseguir los votos de una mayoría suficiente de los académicos para aprobar su entrada, algo que parece poco probable.

Tras hablar de otros temas durante su entrevista, David Broncano volvió a insistir con su curiosidad por la RAE: «¿A qué hora quedáis los jueves?». Además, también pudo saber que en las reuniones hay un parón al que Bermúdez de Castro llamó «recreo», algo que hizo que el presentador se emocionase todavía más.

«Ojalá me metan. ¿Cuento con tu voto?», insistió el presentador, a lo que su invitado dudó en responder, pero le prometió hacerlo: «El mío sí». Pese a los aplausos del público, lo cierto es que el humorista no tiene apoyos ni en su propio programa.

En las redes sociales de La Revuelta no dudaron en tomarse a risa esta insistencia, tanto que bromearon en su cuenta de X ante la posibilidad de que su presentador pueda compartir puesto con Arturo Pérez- Reverte.

«Broncano va a pasar de ser el tonto del bombo al tonto de la RAE», con esta frase hasta sus propios compañeros han dejado claro que no le ven futuro ante su idea, además de dejar claro que no creen que sea el más iluminado para entrar en la Real Academia Española de la Lengua.