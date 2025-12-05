Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 4 de diciembre

El pasado jueves 4 de diciembre, El Hormiguero y La Revuelta volvieron a librar su particular batalla por el access prime time. En este caso, con la visita de Dani Rovira y La Excepción, el equipo de David Broncano consiguió recuperar la segunda plaza tras dos días seguidos viéndose superados por La isla de las tentaciones. A pesar de todo, el programa de Pablo Motos, que recibió la visita de Óscar Casas para presentar su nueva película, logró sacarle una diferencia de más de 3 puntos de cuota de pantalla. En cuanto al resto de opciones, hay que destacar el nuevo varapalo en datos de audiencia que ha sufrido Telecinco, lo que hace aún más notable el fracaso de Gran Hermano 20, teniendo que conformarse con un 4.8% y 589.000.

De hecho, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez se ha visto superado por la gran mayoría de sus principales competidores, solamente superando al partido de la Copa del Rey que enfrentó al Sant Andreu y al Celta de Vigo en La 2 de Televisión Española (4%). Cabe destacar que la cancelación de emisión de una nueva entrega de Cifras y letras benefició notablemente a First Dates, que cosechó un 8.1% y 994.000, superando incluso a El Intermedio (7.2% y 893.000).

‘El Hormiguero’: 16.3% y 1.985.000

‘La Revuelta’: 13.1% y 1.600.000

‘Gran Hermano: Express’: 4.8% y 589.000

‘First Dates’: 8.1% y 994.000

‘El Intermedio’: 7.2% y 893.000

‘Copa del Rey: Sant Andreu – Celta de Vigo’: 4% y 423.000

Audiencias del jueves 4 de diciembre en prime time: ‘Horizonte’, líder

En la noche del pasado jueves, nos topamos con unas cifras de lo más repartidas. Una semana más, Horizonte, de Iker Jiménez ,vuelve a ser líder en cuanto a cuota de pantalla se refiere, con un 10.6% y 654.000, mientras que la segunda opción fue Dra. Fabiola Jones en La 1 de Televisión Española, en su estreno, se tuvo que conformar con un 10.2% y 804.000. En cuanto al resto de opciones, La encrucijada baja a la una cifra, mientras que Telecinco sigue sin obtener los datos esperados con el reality que se desarrolla en la casa más famosa de Tres Cantos.

‘Dra Fabiola Jones’: 10.2% y 804.000

‘Horizonte’: 10.6% y 654.000

‘Gran Hermano 20’: 10.3 y 612.000

‘La encrucijada’: 8.7% y 665.000

‘Los borbones: Una familia real’: ‘Los borbones y Letizia’: 6.7% y 625.000

¿Qué fue lo más visto en televisión el pasado jueves?

Sin duda, fue Antena 3 Noticias 2, emitido en Antena 3 a partir de las 21:05 hrs. Este espacio logró el 21,3% de cuota de pantalla y una media de 2.538.000 espectadores. Pero no todo queda ahí, puesto que un total de 3.754.000 personas vieron, al menos, un minuto de estos informativos.

Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar que, el minuto de oro del día, se registró a las 21:03 hrs, durante la emisión de Pasapalabra, concurso presentado por Roberto Leal. En ese preciso instante, un total de 3.337.000 espectadores conectaron con este programa. ¡Manu Pascual y Rosa Rodríguez continúan haciendo historia!