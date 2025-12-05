El pasado jueves 4 de diciembre, El Hormiguero ponía punto y final a su primera semana de diciembre con un invitado de lujo, como es Óscar Casas. El actor acudió al plató del programa presentado por Pablo Motos para presentar Me has robado el corazón, una comedia romántica que se estrena este viernes 5 de diciembre en todos los cines. Fue entonces cuando el joven aprovechó la ocasión para dar detalles sobre esta película, en la que reconoció que está basada en una historia real que sucedió en Estados Unidos. «Eric es un joven ingeniero que conoce a una chica a través de una aplicación de citas», comenzó explicando el actor, y añadió: «Entonces, la engaña para que la lleve en coche a Galicia porque acaba de robar un banco y ella no lo sabe. Es el plan perfecto para que no lo pillen, excepto que la chica le empieza a gustar un poco».

De esta forma, asegura que el protagonista de este filme no tenía en sus planes enamorarse de esa chica, ni mucho menos. Tras esta explicación por parte del invitado, Pablo Motos hizo lo habitual en estos casos, que es dar paso al tráiler para que los espectadores pudieran ver algunas imágenes del largometraje en cuestión. A pesar de todo, lo cierto es que Óscar Casas no pudo evitar quedarse completamente descolocado, al no tener ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Y es que, en imagen, había aparecido el vídeo de un camión. Al ver la cara de su invitado, el de Requena no tardó en explicarle qué estaba sucediendo: «Yo te he dicho un tráiler y hemos puesto un tráiler. A veces me cogen literal», aclaró. El protagonista de la película Me has robado el corazón no tardó en reaccionar tras las palabras del presentador de El Hormiguero: «Creo que se han equivocado, Pablo».

Acto seguido, cayó en la cuenta de que se trataba de una broma por parte del programa. Es por eso que no dudó un solo segundo en sumarse a ella, haciendo el siguiente comentario: «Este me ha gustado bastante, yo iría a verla mañana», comentó, entre risas. Poco después, El Hormiguero emitió el tráiler de la película que el joven fue a presentar.

¿De qué va ‘Me has robado el corazón’, la nueva película de Óscar Casas?

La sinopsis nos anuncia que, en este filme, nos adentramos en la historia de Eric, un joven ingeniero que conoce a Vera a través de una aplicación de citas. Su objetivo no era otro que engañarla para que fuese su conductora para escapar tras robar un banco en Madrid. Después de dar ese paso, la pareja acaba metiéndose de lleno en un camino repleto de peligro y tensión, puesto que la policía sigue sus pasos.

Esto hace posible que el miedo y las decisiones apresuradas hagan acto de presencia durante toda esta aventura. Inevitablemente, Vera se ve atrapada en una situación que cambia su día a día por completo. Puesto que cada vez es más consciente de que cada kilómetro de este viaje, podría llegar a ser el último. Por lo tanto, estamos ante un filme que promete no dejar indiferente a nadie.