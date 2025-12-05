Dani Rovira descoloca a Broncano con su respuesta a la pregunta sexual: «Es triste realmente»

El pasado jueves 4 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la última entrega de La Revuelta de esta semana. Tras la visita de Pedro Ruiz este miércoles, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrían para recibir a Dani Rovira. El malagueño visitó a David Broncano para presentar su nuevo proyecto, titulado Playa de Lobos, que también está protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Javier Veiga. Nada más aparecer en el escenario, el humorista se sinceró sobre el motivo por el que había llegado tarde: «Se me habían olvidado los regalos en casa y he tenido que volver», reconoció, entre risas. Poco después, decidió dar a conocer numerosos detalles sobre la película que iba a presentar. En un momento dado de la entrevista, Broncano aprovechó la oportunidad para hacerle las dos preguntas clásicas de La Revuelta.

Debemos tener en cuenta que, hace tiempo, Dani Rovira fue protagonista por una de las respuestas sobre sexo más virales de la historia más reciente de La Revuelta. Por ese mismo motivo, el jiennense se animó a ir directo al grano: «Contaste la que, a día de hoy, es la paja más triste de la historia», comenzó diciendo. Acto seguido, se mostró contundente a la hora de hacer la pregunta: «¿Has tenido otra igual o la has superado?». El invitado de La Revuelta tiró de sinceridad: «No tan triste… Creo que es la primera vez y no me tiro el moco, que la suma de los últimos treinta días es de menos uno». Y añadió: «Ha sido un mes sexualmente tan deplorable. No tenía ganas de nada. Pero como yo sé que fisiológicamente necesitamos de vez en cuando… me quise hacer un apaño», explicó el malagueño.

David Broncano optó por ir mucho más allá: «Pero puramente sin ganas, a cara de perro», comentó. Dani Rovira no tardó en darle la razón: «A cara perro, nunca mejor dicho. Que lo tengo ahí, que siempre se me está mirando», confirmó. Poco después, añadió algo más: «Es este mes, en diferentes días, inicié un par de maniobras. Y en mitad, bueno, ni en mitad, dije, va…».

El presentador de La Revuelta no tardó en preguntar a qué se refería: «¿Paja cancelada?». El invitado lo acabó reconociendo abiertamente: «Sí, traigo la del cáncer y la del cancell», aseguró, dando a entender que la anterior fue cuando hizo frente a la quimioterapia. Un dato que dejó al jiennense profundamente sorprendido, a la par que sin palabras: «Me ha hecho gracia, es triste realmente. ¿Se atisba un diciembre más prometedor?», cuestionó.

Lo cierto es que el invitado no tenía ni la menor idea de qué responder, por lo que Broncano no dudó en volver a hablar: «Quizá ya 2026». Con cierta esperanza, Dani Rovira optó por responder de la siguiente manera: «Sí, yo esperaría ya a después de Navidad». Fue entonces cuando Grison no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para añadir algo más a la conversación: «A Reyes, un regalo a ti mismo. Los pajes», aseguró, entre risas.