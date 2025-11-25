Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y el estreno de ‘ENA’

Durante años los programadores de las televisiones se han empeñado en ir retrasando cada vez más el horario de inicio de los principales programas de las cadenas, arrinconándolos a partir de las once de la noche, horario que no hace tantos años estaba destinado a programas más gamberros como Crónicas Marcianas, Buenafuente o Esta noche cruzamos el Misisipi. Por eso, que La isla de las tentaciones y el estreno de la serie ENA hayan conseguido grandes datos es noticia en las audiencias del lunes 24 de noviembre. Además, El Hormiguero y La Revuelta han mantenido de nuevo las distancias con invitados muy distintos entre sí.

La primera parte de la noche del último lunes de noviembre deja claro que El Hormiguero mantiene el control que tiene sobre su rival en la franja del access. La entrevista de Álex Márquez consigue un 14.5 % de cuota y 1.845.000, superando al espacio de La 1, que contó con a Toni, Sulami y Chule, tres de los protagonistas de la película Ciudad sin sueño, en la que se cuenta el día a día de La Cañada Real, una de las zonas más complicadas de la Comunidad de Madrid. Ellos llamaron la atención del 12.3 % de la audiencia, lo que se traduce en 1.595.000 espectadores de media. Sandra Barneda y sus parejas ocuparon toda la noche de Telecinco, consiguiendo en la franja de emisión de El Hormiguero y La Revuelta un 11.5 % y 1.459.000 espectadores, buen dato, pero sin conseguir asaltar la segunda posición.

La lucha por la tercera plaza del access se la sigue llevando El Intermedio, que aprovecha el momento delicado que vive First Dates, que sigue notando la fuga de sus espectadores hacia las tentaciones. Carlos Sobera y su equipo seguro que recuperarán sus buenos datos habituales en Cuatro cuando acabe el reality de parejas, con el que comparten gran parte de su público. Mientras, Cifras y Letras sigue dando alegrías a La 2, aunque no puede repetir el máximo de hace algunos días, cuando superó el 7 % de cuota.

‘El Hormiguero: 14.5 % y 1.845.000

‘La Revuelta’: 12.3 % y 1.595.000

‘La isla de las tentaciones: Exprés’: 11.5 % y 1.459.000

‘El Intermedio’ 7.1 % y 925.000

‘First Dates’ 6.7 % y 844.000

‘Cifras y letras’ 5.8 % y 771.000

Audiencias del lunes 24 de noviembre en ‘prime time’

Comenzando cada día más tarde, el horario estelar de los programas ha vivido un duelo muy interesante entre los primeros capítulos de la serie de época ENA y la segunda parte del capítulo de La isla de las tentaciones. En horario de estricta coincidencia, es decir, los minutos en los que ambos programas han coincidido en pantalla, la diferencia ha sido de una décima y apenas 4.000 espectadores, lo que sería un empate técnico, aunque por poco se lo ha llevado La 1.

Se trata de datos que apenas consiguen programas como Supervivientes, por lo que hay que destacar que la aceptación ha sido buena y que no alargar hasta más de las dos de la madrugada también ayuda a que los espectadores se animen a conectar con ellos.

La gran perdedora es Renacer, la serie turca de Antena 3 que había conseguido el pasado martes pasar del 12 %, pero este lunes baja del doble dígito ante el empuje del estreno de la cadena pública. Por atrás, Cuatro y laSexta viven su particular pelea con el cine.

‘Ena’: 17.1 % y 1.404.000

‘La isla de las tentaciones’: 17 % y 1.400.000

‘Renacer’: 9.2 % y 663.000

‘El Blockbuster’: ‘Bloodshot’: 5.9 % y 409.000

‘El Taquillazo’: ‘Jack Reacher’: 5.7% y 369.000

¿Qué audiencia hace ‘OT 2025’ en la noche de los lunes?

Se trata de todo un misterio, ya que la emisión se realiza a través de una plataforma como Prime Video, por lo que no se mide con los audímetros con los que se miden los programas de las cadenas tradicionales. Según datos de Dos30′, las galas de los lunes han conseguido 1.608.000 espectadores únicos durante el mes de octubre, lo que se traduce en que cada una de las galas ha tenido una media de 402.000 espectadores.

Ya con datos oficiales, esto coloca a las galas presentadas por Chenoa en pelea con La 2, Cuatro y laSexta, algo muy meritorio si tenemos en cuenta que no se emiten en abierto y que hay que ser suscriptor de pago de Prime Video.