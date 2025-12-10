El ex vicerrector: «Me estuve empollando la cátedra de Begoña Gómez porque podía tener problemas»

El ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio ha revelado este miércoles que tuvo que «empollarse» de qué iba a la cátedra de Begoña Gómez porque «era la mujer del presidente» del Gobierno y «podía tener problemas».

Así lo ha confesado en la comisión de investigación que se sigue en el Senado contra la presunta corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. «Me lo estuve empollando porque sabía que era la mujer del presidente y podía tener problemas, eso lo sabía desde el principio», ha declarado Doadrio.

A pregunta del senador del PP Luis Santamaría para que explicara en qué consiste la «Transformación Social Competitiva», objeto de la extinta cátedra de la pentaimputada Begoña Gómez, el ex vicerrector ha contestado: «Antes de todo eso me lo tuve que estudiar para ver… son los ODS, la parte social… ella lo que dice es que dentro de unos años, los accionistas de una empresa no van a pedir solamente la cuenta de resultados, sino que van a pedir si esa empresa utiliza material reciclable, si tiene personas de exclusión social… y todo eso son los valores que se iban a puntuar en la famosa plataforma», ha relatado Doadrio.

Junto a ello, el ex vicerrector ha asegurado en la comisión de investigación del Senado que se sintió «obligado» a poner en marcha la cátedra de Begoña Gómez, algo que hizo «en contra» de su «criterio», fundamentalmente porque la documentación presentada para la creación de dichos estudios estaba «correcta», ha esgrimido a pregunta de la senadora de Vox, Paloma Gómez.

De igual modo, Doadrio ha incidido en que el rector Joaquín Goyache hizo valer la «excepción» que le permitió contratar a una profesora «no licenciada», como es el caso de Begoña Gómez.

El compareciente, además, ha dejado claro que la propiedad intelectual de cualquier proyecto académico es de la Complutense, por lo que apuntó a la apropiación indebida del software de la Cátedra por parte de Begoña Gómez, uno de los cinco delitos que se imputan a la mujer de Sánchez en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado.

Asimismo, el ex vicerrector ha enumerado toda una serie de irregularidades en la puesta en marcha de dicha cátedra, señalando también a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, también investigada por Peinado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. «Me llamó Cristina para pedirme un modelo de convenio y en cinco días estaba todo hecho. Me extrañó mucho porque en eso se tarda mucho», ha manifestado Doadrio.

«Irregular»

En esta línea, también ha definido como «irregular» y «no habitual» el nombramiento posterior del codirector de la cátedra, al tiempo que ha remarcado que sólo pueden firmar contratos de licitación los responsables económicos y de gerencia de la Universidad. Begoña Gómez, sin embargo, firmó esos contratos.

En esta comparecencia, Doadrio también ha confirmado que la de Begoña Gómez fue la cátedra con más adendas para patrocinios de las 53 existentes. Y ha apuntado que esos patrocinios vinieron «hechos» por parte de la asesora de la esposa de Sánchez. El ex vicerrector ha ratificado igualmente que Begoña Gómez ha cobrado más de 71.000 euros de la Complutense sin estar dada de alta en autónomos.