Jésica ante el juez: «Acompañé a Ábalos en sus viajes oficiales, nunca pagué nada»

Jésica Rodríguez, ex amante de José Luis Ábalos, ha confirmado en su declaración ante el juez del caso Koldo que acompañó al ex ministro en viajes oficiales. «Hacíamos viajes todos los meses», dice Jésica en su comparecencia como testigo.

JUEZ.- ¿Ud. acompañó a Ábalos en viajes oficiales que él hacía como ministro?

TESTIGO.- Sí.

J.- ¿Recuerda a dónde? ¿Algún país que recuerde?

T.- Hacíamos viajes todos los meses. No les sé decir un número, no sé si hice 15 o 20, le mentiría si lo dijese.

J.- Le pregunto específicamente por viajes oficiales que hacía él como ministro. ¿Le acompañó Ud. en algunos?

Viajes a Abu Dabi

T.- Sí. Recuerdo muchos: Londres, Moscú, Abu Dabi, viajes en la península (Sevilla)… todos los meses hacíamos viajes.

J.- ¿Ud. Abonaba algo por acudir a esos viajes? ¿Su billete, comida…?

T.- Nada. Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el Sr. Ábalos se lo abonaba.

J.- Era un poco igual que en el caso del piso. Lo suponía Ud.

T.- No lo suponía. Ellos han hablado delante de mí de esto. De hecho, cuando me fui a Montreal cogieron un vuelo con escala para que fuese más barato. Ellos han hablado delante de mí de que el Sr. Ábalos pagaba mis cosas, yo nunca he preguntado, pero ellos han hablado delante de mí.

J.- Una cosa más del piso. Ud estuvo viviendo en el piso de la Torre de Madrid entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Tres años.

T.- Sí.

J.- Ud. no pagó nunca la renta de ese piso de lujo.

T.- No.

J.- Lo que choca es que Ud. dice que la relación terminó en noviembre de 2019, sin embargo Ud. siguió viviendo en ese piso hasta marzo de 2022. Casi dos años más. ¿Quién pagaba las rentas si Ud. no tenía una relación con Ábalos?

T.- Él lo que me dijo fue que mientras yo estudiase la carrera que yo podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que él me había fallado y que… (llora).

J.- Él le dijo que podía seguir en el piso mientras estudiase. ¿Es así?

T.- Yo me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió, pues así por lo menos mientras estuviese haciendo la carrera no tenía que irme a otro sitio.