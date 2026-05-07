Desde hoy, el Banco de España insta a los españoles a revisar el dinero en efectivo que guardan en casa y no supere esta cantidad

El Banco de España ha publicado un artículo en su blog en el que ha hablado de la importancia del dinero en efectivo y las cantidades que son recomendables tener a mano. Con motivo del primer aniversario del apagón que dejó a oscuras a España el pasado 28 de abril, el BCE ha realizado una publicación en la que ha recomendado llevar entre 70 y 100 euros para afrontar estas crisis. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice el Banco de España sobre el dinero en efectivo.

Parecía condenado a caer en el ostracismo, pero el dinero en efectivo ha ganado en importancia en los últimos meses después del último apagón en España o las últimas guerras como la de Rusia e Irán. A colación del conflicto en Oriente Medio, el Banco Central de Suecia recomendó hace unos meses a sus ciudadanos que guardaran 1.000 coronas (90 euros) «destinadas a cubrir una semana de compras esenciales». Otros países como Francia también incluyeron el metálico en sus famosos kits de emergencias.

El Banco de España también se ha pronunciado en los últimos días con motivo del primer aniversario del apagón sucedido aquel ya histórico 28 de abril de 2025. Según el Banco Central Europeo, ese trágico día el uso de la tarjeta física cayó alrededor de un 42% y el comercio electrónico tuvo un descenso del 54%. «El consumo agregado en España bajó aproximadamente un 34% durante el día en el que se produjeron las incidencias», ha informado el BCE en su artículo publicado en su blog.

El Banco de España y el dinero en efectivo

«¿Cómo pagamos cuando se va la luz? La experiencia del apagón en España», reza el titular del artículo firmado por Carlos González Constán, Jefe, División de Relaciones con Fabricantes y Agentes Efectivo. Este experto en la materia deja claro que «en situaciones críticas, cuando otras opciones no funcionan, el efectivo es más efectivo todavía y nos ayuda a salir adelante». «Disponer de monedas y billetes como medio de pago autónomo, aceptado y fiable asegura que podamos continuar con nuestras compras aun en situaciones extremas como la que vivimos con el apagón», aconseja.

Esta publicación del Banco de España cita el Estudio sobre los Hábitos en el uso de Efectivo en España publicado en su día por el organismo, en el que se publicó que el 57% de los españoles sigue utilizando a diario el pago en efectivo. Todo ello debido a las ventajas que ofrece este tipo de pago, como puede ser el de asegurar la privacidad, ayuda a controlar el gasto, es más seguro o un depósito de valor.

El Banco de España también deja claro que durante el apagón se vieron dos virtudes del dinero en efectivo, que son las siguientes: «Es rápido, pues permite liquidar pagos inmediatamente» y «asegura la total autonomía del usuario, pues los billetes y las monedas son el único medio de pago que, hoy por hoy, podemos utilizar sin necesidad de un equipo, electricidad o internet».

Por ello, este blog informa que los bancos centrales, ministerios de economía de distintos países y de protección civil sugieren disponer de entre 70 euros y 100 euros de efectivo por cada miemtros de la familia. Esta cantidad de dinero será suficiente para realizar las compras esenciales durante 72 horas. El tiempo suficiente en el que, según las autoridades, se restablecería el sistema después de una gran crisis bancaria.