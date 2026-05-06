El Banco de España insta a llevar entre 70 y 100 euros en efectivo por lo que se viene: «Un poco inquietante»

El apagón que vivió España hace poco más de un año, dejó a miles de hogares sin luz durante horas pero no sólo eso, sino que también puso sobre la mesa algo que muchos no se habían planteado hasta entonces y es lo que pasa cuando todo lo digital deja de funcionar de golpe. Sin conexión, sin electricidad y sin sistemas operativos, lo que parecía cotidiano se volvió imposible. Pero en ese escenario, hubo un elemento que sí siguió funcionando con total normalidad, el dinero en efectivo, por lo que ante el miedo de que la situación se repita los expertos recomiendan tener una cantidad clara: entre 70 y 100 euros en efecto.

De hecho el Banco de España ha vuelto a insistir en esta idea que, aunque sencilla, ha generado bastante conversación en los últimos días. La institución recomienda como decimos, llevar encima o tener en casa, entre 70 y 100 euros en efectivo como medida preventiva. No como norma general ni como sustituto de los pagos digitales, sino como una especie de red de seguridad por si algo falla y de repente nos quedamos otra vez sin poder sacar dinero del cajero.

La recomendación, en sí misma, no es nueva, pero ha cobrado fuerza tras aquel episodio. Y también ha llamado la atención la reacción de algunos expertos. El economista Santiago Niño Becerra resumía el sentimiento con una frase que ha circulado bastante: «Un poco inquietante, pero otros Gobiernos lo han hecho». Una reflexión que no cuestiona el consejo, pero sí deja entrever cierta preocupación por el contexto.

El Banco de España insta a llevar entre 70 y 100 euros en efectivo

Durante el apagón, el problema no fue sólo la falta de luz. La caída afectó a toda la cadena de pagos digitales, por lo que los cajeros dejaron de funcionar, los datáfonos no respondían y pagar con el móvil o con tarjeta se convirtió en algo imposible en muchos lugares. En ese momento, quienes llevaban algo de dinero en efectivo pudieron seguir comprando sin grandes dificultades. El resto, simplemente tuvo que esperar. Esa diferencia, tan básica, es la que ha llevado al Banco de España a recordar que el efectivo sigue siendo el único sistema completamente independiente de la tecnología.

El efectivo no depende de internet, ni de baterías, ni de servidores y tampoco necesita cobertura ni aplicaciones. Es, en ese sentido, el método más sencillo, pero también el más resistente cuando las cosas se complican así que es del todo comprensible que pidan tener cierta cantidad que no hace falta que sea muy elevada.

Además, los datos de aquel día ayudan a entender el impacto, ya que según cifras del Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta cayeron de forma brusca, con descensos de más del 40 %. En el comercio electrónico, la caída fue todavía mayor, superando el 50 %. En conjunto, el consumo se redujo de forma notable en todo el país.

La importancia de tener un «plan B» frente a lo digital

Desde el organismo insisten en que no se trata de dar un paso atrás ni de desconfiar de los sistemas actuales. La recomendación va en otra dirección. Se trata, simplemente, de no depender al cien por cien de un único método. Tener una pequeña cantidad de dinero físico permite afrontar gastos básicos durante unos días si ocurre algo similar. Comprar comida, pagar transporte o cubrir necesidades urgentes sin depender de que todo funcione correctamente.

La idea es bastante práctica. Igual que muchas personas tienen una linterna en casa o guardan velas por si se va la luz, el efectivo se plantea como una herramienta más dentro de esa lógica de prevención. De hecho, el mensaje que resume esta recomendación es bastante directo: llevar algo de dinero encima y tener una pequeña reserva en casa. Sin complicaciones y sin necesidad de grandes cantidades.

El matiz que ha generado más debate

La reacción de Santiago Niño Becerra no ha pasado desapercibida porque apunta a algo más profundo. No es tanto el consejo en sí, que tiene sentido, sino lo que puede haber detrás. Cuando se habla de tener dinero suficiente para varios días, se está contemplando la posibilidad de que una situación así no sea puntual, sino que se alargue más de lo esperado. Y esa idea es la que resulta, en palabras del economista, «un poco inquietante».

No significa que vaya a ocurrir, pero sí indica que las autoridades están teniendo en cuenta escenarios más complejos. Una previsión que, en cualquier caso, encaja con la tendencia actual de reforzar la preparación ante imprevistos. Otros expertos, sin embargo, restan dramatismo al asunto. Consideran que es una recomendación lógica en un entorno cada vez más dependiente de la tecnología. Cuanto más digital es un sistema, más vulnerable puede ser ante fallos puntuales.

Europa también se prepara

Pero este tipo de consejos no se están dando sólo en España. En otros países europeos se han planteado medidas similares, aunque con matices. En Suecia, por ejemplo, el banco central recomendó a los ciudadanos guardar una pequeña cantidad de efectivo en casa. En un país donde el uso del dinero físico es mínimo, la advertencia resultó especialmente llamativa.

También la Comisión Europea ha introducido este elemento dentro de sus recomendaciones generales. En su caso, forma parte de un planteamiento más amplio: estar preparados para pasar al menos 72 horas sin ayuda externa, así que ese enfoque incluye alimentos, agua, medicamentos y otros elementos básicos. El efectivo se suma a esa lista como una herramienta útil si los pagos electrónicos dejan de estar disponibles durante ese tiempo.