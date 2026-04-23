La UE restringirá el uso de efectivo a partir del próximo año: hay un nuevo límite

Los hábitos de los ciudadanos de la Unión Europea están cambiando. Las tarjetas y los teléfonos inteligentes ocupan cada vez más espacio, mientras que el efectivo está en declive. Esta tendencia de la UE se nota también en países como Dinamarca.

Es por ello que la UE ha decidido introducir un límite común a la cantidad que se puede pagar en efectivo. En julio de 2027, el límite máximo será de 10.000 euros, que en Dinamarca equivale a unas 75.000 coronas danesas, aunque cada país tiene la opción de fijar un límite aún menor. La normativa no criminaliza el efectivo, sino que sanciona los pagos que superen los límites establecidos.

El objetivo de esta medida es que sea más difícil ocultar dinero ilícito y que los delitos financieros se limiten, además de combatir la financiación del terrorismo. Además, el dinero en metálico permite mover cantidades importantes sin control, a diferencia de los pagos electrónicos. Esta medida afecta a las compras importantes como automóviles, joyas caras o reformas extensas, que ya no podrán realizarse únicamente en efectivo. La norma ya ha sido adoptada tanto por el Parlamento Europeo como por la Comisión Europea.

Reglas más estrictas con el efectivo en la UE

Varios países ya han introducido normas más estrictas de las que ahora se generalizan. En Francia, los ciudadanos sólo pueden pagar hasta 1000 euros (aproximadamente 7.500 coronas danesas) en efectivo. En Dinamarca, el límite actual es de 15.000 coronas danesas.

En España no se puede pagar en efectivo más de 1.000 euros si una de las partes de la transacción es un empresario o profesional. Para particulares no residentes, el límite es de 10.000 euros. Según datos del Banco de España, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en establecimientos físicos y un 55% de la ciudadanía lo utiliza a diario en este tipo de pagos.