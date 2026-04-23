Bruselas lo confirma y es oficial: los propietarios en España ya pueden solicitar hasta 3.000 € para renovar sus ventanas

Mucha gente no lo conoce, pero la Unión Europea financia una ayuda de hasta 3.000 euros que el Gobierno entrega a los propietarios que cambien las ventanas de la vivienda habitual. Esta ayuda lleva en activo desde el año 2021 y está financiada con los fondos europeos Next Generation UE y son compatibles con las deducciones que se pueden aplicar en el IRPF en la declaración de la renta por eficiencia energética. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas de 6.000 euros por invertir en ventanas.

Estas ayudas de 6.000 euros para las ventanas están dentro del programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, que está financiado por la Unión Europea y que está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se regula en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. Así que los fondos europeos Next Generation UE cubren hasta el 40% del coste de la obra con un tope de 3.000 euros por vivienda y son gestionados por cada comunidad autónoma.

«El programa a nivel vivienda tiene como objeto financiar actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios, ya sean viviendas unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares», informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que financiará las siguientes actuaciones:

Que consigan una reducción de al menos el 7% de la demanda energética de calefacción y refrigeración.

Rebajar el consumo de energía primaria no renovable un 30%.

La sustitución de elementos constructivos de la fachada (envolvente térmica), como el cambio de ventanas.

La ayuda de 3.000 euros para las ventanas

Para solicitar esta ayuda de 3.000 euros para unas ventanas nuevas habrá que cumplir una serie de requisitos de los que informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. «Las ayudas van dirigidas principalmente a propietarios, usufructuarios y arrendatarios de viviendas. Sólo se financiarán las actuaciones que se realicen en los domicilios habituales y permanentes de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios, lo que podrá acreditarse mediante certificación o volante de empadronamiento», informa.

Por lo que respecta a las cuantías, la subvención de la Unión Europea cubrirá el 40% del coste de actuación hasta un límite de 3.000 euros por vivienda. Para poder solicitar estas ayudas, el coste mínimo de las obras tiene que ser de 1.000 euros. Así que los que inviertan esta cantidad y cumplan con los requisitos podrán reducir la factura a casi la mitad, un 40%.

Para solicitar esta ayuda de hasta 3.000 euros, las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas antes del día 30 de junio de 2026. La justificación ante el órgano instructor, en este caso las comunidades autónomas, se tendrá que hacer en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de las actuaciones.

Compatible con la reducción del IRPF

Estas ayudas también serán compatibles con las deducciones en el IRPF para los contribuyentes que realicen obras que mejoren la eficiencia energética de sus viviendas. Estas deducciones pueden ser de hasta un 60% y generar un ahorro de hasta 9.000 euros para los ciudadanos que en el último año hayan realizado obras de este tipo:

Mejora del aislamiento térmico.

Instalación de ventanas de alta eficiencia.

Sustitución de calderas por sistemas más eficientes.

Instalación de placas solares.

Las deducciones podrán ser del 20%, 40% o 60% en función del alcance de la mejora energética que se pueda acreditar. La deducción será del 20% con un tope de 5.000 euros para los que mejoren la eficiencia energética un 7%; ascenderá a un 40% con un tope de 7.500 euros y este ascenderá a 9.000 euros para los que reduzcan un 60% del gasto y que se aplica a obras en comunidades de vecinos.