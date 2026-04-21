La Unión Europea cambia la norma: a partir de 2027 los móviles en España llevarán una nueva función

La Unión Europea está apostando por un modelo más sostenible para móviles, pero no es nuevo. En los últimos años, Bruselas ha ido dando pasos para reducir el impacto ambiental en absolutamente todos los sectores, desde la energía hasta el transporte, con el objetivo de avanzar hacia una economía más eficiente y menos dependiente de los recursos contaminantes.

En este contexto, la tecnología se ha convertido en uno de los sectores más significativos. Una gran parte de la población está acostumbrada a renovar sus dispositivos electrónicos cada cierto tiempo, ya sea por haber llegado al final de su vida útil o por ir a la última. El caso es que el ritmo tan alto de renovación de dispositivos electrónicos, especialmente de los teléfonos móviles, genera millones de residuos cada año, a lo que se suma la dificultad de extraer los materiales necesarios para su fabricación, muchos de ellos procedentes de recursos limitados.

Por este motivo, la Unión Europea ha aprobado nuevas normas dentro del reglamento de ecodiseño que afectarán directamente a los móviles que se comercialicen en los Estados miembros. A partir de 2027, todos los dispositivos deberán cumplir una serie de requisitos orientados a alargar su vida útil y facilitar su reparación.

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que las baterías sean más duraderas y mantengan un alto rendimiento durante más ciclos de carga. Además, los fabricantes deberán garantizar que estas puedan ser reemplazadas por los mismos usuarios, sin procesos complejos, lo que permitirá evitar tener que cambiar de dispositivo por problemas relacionados con la batería.

La normativa también exigirá a las marcas facilitar el acceso a piezas de repuesto durante varios años y ofrecer actualizaciones de software durante un periodo mínimo. Con ello, Europa busca combatir la obsolescencia programada y fomentar un modelo en el que los dispositivos puedan utilizarse durante más tiempo en condiciones óptimas.

En cuanto al calendario, cabe destacar que las nuevas exigencias no se aplicarán de forma inmediata. Aunque el marco legal ya está definido, los fabricantes dispondrán de un periodo de adaptación antes de su entrada en vigor en 2027. A partir de entonces, cualquier móvil que se venda en la Unión Europea deberá ajustarse a estos criterios comunes.