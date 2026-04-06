¿Adiós al cargador de tu ordenador? La Unión Europea confirma el cambio de norma

Encontrar un sistema de carga común para todos los dispositivos electrónicos ha sido uno de los grandes objetivos de la Unión Europea en materia de tecnología. Ahorrar materiales clave presentes en baterías y cargadores como el litio es lo que persigue la UE con este objetivo. Desde finales de este mes de abril entrará en vigor la nueva normativa para cargadores en ordenadores.

La primera parte de la normativa dice que todos los cargadores para aparatos deben ser de tipo USB-C; para móviles y smartphones, esta normativa entró en vigor en el año 2022 y tenían hasta el 28 de diciembre de 2024 para que todos los móviles que entrasen al mercado cambiasen su portal de carga a USB-C. La base de esta normativa es la Directiva 2022/2380 e, igual que hizo cambiar a los dispositivos móviles, lo hará también con los ordenadores.

A partir del 28 de abril, todos los ordenadores portátiles vendidos en la Unión Europea deberán llevar este puerto USB-C que ya estaban obligados a llevar los móviles. Además, los cargadores no estarán incluidos en las cajas de los dispositivos, sino que empezarán a venderse como un accesorio. Esto se debe a que la directiva no impide intrínsecamente la inclusión de los cargadores en los paquetes de los ordenadores, sino que obliga a incluir una versión a la venta sin cargador del mismo producto.

Esta obligación hará —muy probablemente— que las empresas opten por no incluir los cargadores para ahorrar costes y poder producir a gran escala sin impedimentos. Esto supondrá un cargo extra para los clientes que no cuenten con un cargador USB-C potente, ya que tendrán que hacerse con uno si compran un ordenador nuevo. Sin embargo, algunos dispositivos que requieran más potencia, como los portátiles con tarjetas gráficas de gran calidad producidos para juegos electrónicos, están excluidos de esta nueva normativa y no experimentarán cambios significativos en su venta.