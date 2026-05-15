Fernando Adrián abre la Puerta Grande de Las Ventas el día de San Isidro

Llegaba el séptimo festejo de esta edición de Feria de San Isidro con un cartel integrado por Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián, que lidiaron toros de la ganadería El Torero. Abrió plaza Diego Urdiales con un primero de escasas opciones. El toro ya apuntó dificultades de salida, sin entrega en el capote ni empuje en el caballo.

En la muleta terminó por venirse abajo, impidiendo el lucimiento del riojano, que dejó una labor de esfuerzo y disposición ante un animal venido a menos. Mató de una estocada desprendida y fue silenciado.

Fue una tarde de una corrida notable de El Torero, en la que Fernando Adrián dejó dos grandes faenas y consiguió su cuarta Puerta Grande en Madrid. Fortes cortó una oreja en el quinto tras una tarde donde demostró mucho valor tras ser prendido por el toro y Diego Urdiales dejó buenos momentos.

Continuó la tarde Fortes, que saludó al segundo de la tarde por medias verónicas.

Tras el paso por el caballo, el toro lo prendió y el diestro sufrió una voltereta en la que recibió un fuerte golpe en el ojo. Brindó la faena al público y empezó la faena por el pitón derecho, toreando muy despacio y tratando de someter la embestida del animal. El viento molestó durante toda la actuación y dificultó la faena. En pleno muletazo volvió a ser volteado, aunque el percance quedó finalmente en un susto. Fortes continuó sin volver la cara, haciendo gala de gran valor y entrega, antes de rubricar su actuación con una estocada algo desprendida, pero eficaz. Recibió una ovación tras una actuación muy valiente.

Fernando Adrián con el tercero al que saludó por medias verónicas. Se empleó en el caballo. El toro se empleó en el peto, dejando buenas sensaciones en el tercio de varas. Tras el puyazo destacó un quite a la verónica de Diego Urdiales, templado y con buen gusto, que fue reconocido por el público.

Brindó su faena al público y empezó la faena por derechazos rematando por pases de pecho levantando los aplausos de los tendidos. Con mucho mando y temple siguió por muletazos muy seguidos aprovechando la gran embestida del animal. Cambió al pitón izquierdo dejando una gran tanda de mucho gusto aprovechando la transmisión del toro. Siguió por cambios por la espalda rematados por pases de pecho. Puso punto final a su gran actuación con una gran estocada. Fue premiado con una oreja.

Diego Urdiales recibió a pies juntos al cuarto toro de la tarde. Le costó emplearse en el caballo y cerró el saludo el riojano por verónicas.

Citándole desde la distancia, inició la faena con la mano baja por derechazos. Siguió por naturales, dejando una tanda muy cuidada, rematando por una trincherilla. Continuó por el mismo pitón, dejando grandes momentos. Demostró mucha madurez durante toda la faena y terminó con una gran estocada. El riojano recibió una fuerte ovación.

Fortes volvió al ruedo para torear el quinto de la tarde tras ser intervenido de una cornada de 5 cm en la pierna derecha en la enfermería de la plaza. Apenas pudo lucirse con el capote. Destacó un quite por tafalleras de Fernando Adrián rematando por espaldinas recibiendo una ovación.

El malagueño dejó una gran faena empezando por el pitón derecho, dejando una primera serie de gran gusto aprovechando la embestida del toro. Siguió al natural acortando la distancia para poder ligar cada natural, ganándose la ovación de los tendidos. Continuó despacio por naturales muy hondos, rematando con un pase de pecho a pies juntos. Fortes demostró mucha delicadeza durante toda la faena para poder sacarle todo lo que tenía el animal. Terminó con una gran estocada y recibió una oreja como recompensa a una tarde donde demostró mucho valor.

Terminó la tarde Fernando Adrián ante un sexto toro muy serio de salida que prendió al torero en su saludo a la verónica consiguiendo salir ileso. Se empleó en el tercio de varas y destacó un quite por verónicas de Diego Urdiales rematando por medias que levantó los aplausos de los tendidos.

Se lucieron en banderillas Curro Javier y Diego Valladar que dejaron buenos pares. En una cuestión de segundos el banderillero Curro Javier fue prendido bruscamente en la colocación del tercer par y fue trasladado a enfermería.

Fernando Adrián brindó a Alberto Contador y empezó la faena debajo del tendido siete citando al toro desde la distancia. Por derechazos dejó una gran primera serie rematada por lo alto. Continuó por el lado izquierdo aprovechando la gran embestida del animal. Muy despacio consiguió alargar la faena por naturales muy hondos. Fernando Adrián estuvo muy firme durante toda la faena levantando fervor en los tendidos con su gran actuación. Puso punto final con una gran estocada y fue premiado con una oreja, consiguiendo su cuarta Puerta Grande en Madrid.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Séptimo festejo de la Feria de San Isidro.

Corrida de toros. Lleno. Toros de El Torero.

Diego Urdiales: silencio y ovación.

Fortes: ovación y oreja.

Fernando Adrián: oreja y oreja.