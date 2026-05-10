Román corta una oreja en una tarde marcada por el percance de David Galván

La tercera de abono de la Feria de San Isidro reunió a David Galván, que regresa a Madrid tras la fuerte cogida sufrida el pasado otoño; a Román, tras su buen paso por Las Ventas la pasada temporada; y a Gonzalo Caballero, que no hacía el paseíllo en Madrid desde el 2022. Torearon un encierro de la ganadería de Conde de Mayalde y un sobrero de Fermín Bohórquez.

La tarde fue complicada, ante la dificultad del encierro de Mayalde. Estuvo marcada por la cogida a Galván en el tercer toro y la disposición que tuvo Román, que fue premiado con una oreja. Gonzalo Caballero dejó buen sabor de boca.

El primer toro para David Galván fue devuelto tras las protestas del público al perder las manos desde su salida y venirse abajo tras el tercio de varas.

Salió el sobrero de Fermín Bohorquez, al que saludó a pies juntos y se empleó en el caballo. Brindó la faena al banderillero Raúl Ruiz, quien resultó herido el pasado domingo 3 de mayo en Las Ventas.

Galván desarrolló una gran faena de principio a fin. Comenzó a pies juntos, con pases por arriba y siguió toreando en redondo por el pitón derecho rematando por lo alto, consiguiendo así ganarse los aplausos de los tendidos. Dejó un par de series exquisitas.

Continuó al natural llevando cada vez a más la faena, ganándose los olés de los aficionados. Una lástima que empañara todos sus esfuerzos con la espada. Mató al segundo intento con media estocada, teniendo que hacer uso del descabello. Recibió una fuerte ovación.

Román recibió al segundo toro de la tarde en los medios, al que saludó por medias verónicas. Se empleó en el caballo. Brindó al público el valenciano y, citándolo desde los medios, empezó la faena. Con la diestra dejó los mejores momentos. El animal poco a poco fue perdiendo entrega, restando las opciones de lucimiento. Se esforzó de principio a fin, pero fue inviable.

Se le atascó la espada, tras varios pinchazos y uso del descabello consiguió poner punto final. Fue silenciado.

El tercer toro de Gonzalo Caballero, al que también saludó en los medios a pies juntos, se empleó en el caballo y David Galván fue prendido por el animal al hacerle un quite por chicuelinas. Tuvo que ser trasladado a enfermería. Gonzalo Caballero brindó la faena al cielo y empezco la faena por la diestra. Le costó mucho ligar cada muletazo. Dejó un buen par por la diestra, pero el animal no le dio muchas opciones. Abrevió con media estocada, y no tuvo suerte con el descabello. Fue silenciado.

El cuarto toro de la tarde fue para Román, ya que David Galván seguía en la enfermería. Lo recibió por medias sueltas y se empleó en el tercio de varas.

Empezó la faena citando al animal de lejos para comenzar por el pitón derecho. Dejó un par de primeras tandas de gran nivel. Poco a poco fue a más y, al cambiar de pitón, dejó una serie exquisita al natural. Volvió a la diestra, donde dejó una gran serie cerrando en redondo, ganándose las palmas de los tendidos. Cerró la faena por abajo con la pierna doblada de muy buen gusto.

Remató la faena con una gran estocada y recibió una oreja de mucho valor.

Gonzalo Caballero dejó un gran saludo por medias al quinto toro de la tarde.

Se empleó en el caballo. Destacó un gran par de banderillas de Ángel Gómez.

Caballero empezó la faena por estatuarios y siguió por la diestra dejando un par de primeras series de buen gusto. El animal no le dio muchas opciones, poco a poco fue perdiendo gas. No cesó en esfuerzos Caballero, tratando de sacar lo poco que tenía. Remató por manoletinas. Finalizó tras un pinchazo y fue silenciado.

Regresó David Galván de la enfermería para cerrar la tarde. Recibió al sexto con un gran ramillete de verónicas ajustado a tablas. Se empleó en el tercio de varas. Fue devuelto por escasez de fuerza tras perder las manos y salió otro sobrero de Fermín Bohórquez.

No lo tuvo fácil Galván, se esforzó en todo momento por sacarle lo que tenía al animal. Probó al toro por ambos pitones con la muleta por delante para alargar la embestida. El viento condicionó el desarrollo de la faena. Demostró muy buena actitud de principio a fin. Remató con una gran estocada.

Ficha del festejo:

Plaza de Toros de Las Ventas. Tercera de la Feria de San Isidro. Toros de Conde de Mayalde. Sobreros de Fermín Bohórquez. Casi lleno.

David Galván: ovación y ovación.

Román: silencio y oreja.

Gonzalo Caballero: silencio y silencio.