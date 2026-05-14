Ferrera deja destellos en Las Ventas en una tarde sin opciones de Partido Resina

La plaza de Las Ventas volvió a vestirse de gala una tarde más. Llegaba el quinto festejo de la Feria de San Isidro, una cita marcada por la expectación que despierta la legendaria divisa de Partido de Resina. En el cartel, tres conceptos distintos del toreo: la veteranía de Antonio Ferrera, el momento de crecimiento y consolidación del mexicano en su segundo San Isidro de Calita y la entrega del venezolano Jesús Enrique Colombo, que regresaba a Madrid con la intención de volver a conectar con los tendidos.

Abrió la tarde Antonio Ferrera ante un primer toro que pasó desapercibido con el capote. Le costó emplearse en el caballo, y en el tercio de banderillas, destacaron Fernando Sánchez y Ángel Otero, que dejaron unos buenos pares.

Ferrera no lo tuvo fácil con un toro falto de entrega y humillación. Le costaba embestir y resultaba imposible ligar cada muletazo. Lo intentó por ambos pitones, pero la faena fue apagándose poco a poco hasta hacerse inviable. Finalizó con una estocada atravesada. Silencio.

Calita tampoco tuvo suerte con su segundo toro. Lo saludó con gusto a la verónica, rematando el recibo por medias de buen trazo. Destacó Colombo en el quite por chicuelinas, muy ajustadas. El toro se empleó en el caballo.

En la muleta, el astado perdió fuerza y apenas tenía movilidad. Pese a ello, el mexicano se mostró firme y dispuesto en todo momento, tratando de sostener una faena que nunca terminó de tomar vuelo. La embestida se fue apagando poco a poco y el toro careció de transmisión durante toda la faena. Falló con la espada y tras dos pinchazos, remató. Silencio.

Colombo dejó algunos detalles frente al complicado tercero de la tarde. Lo saludó brevemente con el capote y el toro se empleó en el tercio de varas, aunque después empezó a venirse abajo y a pararse. Se lució en banderillas.

En la muleta, el comportamiento del astado no mejoró y la faena nunca terminó de coger vuelo. El venezolano lo intentó por ambos pitones, siempre dispuesto, pero apenas encontró opciones de lucimiento ante un toro tan deslucido y sin entrega. Viendo la imposibilidad de extraer más, optó por abreviar. La suerte suprema se le complicó y, tras un pinchazo, necesitó varios intentos con el descabello. Silencio.

Antonio Ferrera con el cuarto toro de la tarde lo saludó brevemente con el capote. No se empleó en el caballo. La faena fue de mucho esfuerzo por parte de Ferrera, entregado de principio a fin por sacarle lo que tenía el toro. Luchó por sacarle cada muletazo por la diestra, dejando una tanda de gran gusto. Al natural fue complicado, ya que se enganchaba cada vez más, pero fue donde dejó los mejores momentos de toda la faena. Finalizó su tarde con una estocada desprendida, recibió una ovación.

Calita tampoco tuvo mucha suerte con el quinto toro de la tarde. Fue imposible en el capote y tras el tercio de varas el animal perdió mucha fuerza. Empezó la faena bajando la mano, intentando educar un toro que no fue fácil. El mexicano estuvo muy firme durante toda su actuación. Fueron una pena las condiciones del animal que al final condicionaron mucho la faena, le costaba mucho embestir y fue imposible desarrollar su actuación a pesar de su esfuerzo. Finalizó con una buena estocada, pero fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Colombo ante un sexto toro al que saludó por medias verónicas. Se empleó en el tercio de varas y el venezolano lo intentó en banderillas, pero fue complicado. José Manuel Mas también lo intentó en banderillas, pero fue inviable.

La faena se alargó demasiado, algo que provocó protestas en los tendidos. Colombo lo intentó, pero fue inviable debido a las condiciones del animal. Tras luchar de muchos modos e intentar sacarle algún muletazo suelto, fue totalmente imposible. No tuvo más opciones que abreviar. Remató con media estocada.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Quinta de la feria de San Isidro.

Toros de Partido de Resina.

Feria de San Isidro: silencio y ovación.

Calita: silencio y silencio.

Jesús Enrique Colombo: silencio y pitos.