Sigue el lío por la Copa África: Senegal recurre al TAS la decisión de proclamar campeón a Marruecos

La Copa África 2025 no tiene fin. Senegal ha perdido en los despachos lo conseguido ante Marruecos sobre el terreno de juego. La final, en la que se impuso la primera selección mencionada, tuvo de todo. Senegal se fue del campo durante 17 minutos después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos en el tramo final.

La indignación entre los senegaleses provocó su espantada del terreno de juego y, aunque posteriormente se impusieron en la prórroga, es la huida precisamente lo que en los despachos ha desembocado en victoria para el conjunto marroquí. Algo inédito en el fútbol. Senegal ha elevado al TAS la decisión de proclamar campeón a Marruecos y pretende anular dicha decisión.

Comunicado del TAS tras la apelación de Senegal por Marruecos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) acusa recibo de la apelación interpuesta por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF). La apelación se refiere a una decisión de la CAF del 17 de marzo de 2026, que declaró a la selección senegalesa derrotada por incomparecencia en la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) Marruecos 2025 y otorgó la victoria a la selección marroquí con un marcador de 3-0.

Registrada por el TAS el 25 de marzo de 2026, la apelación busca que se revoque la decisión de la CAF y que la FSF sea declarada ganadora de la CAN. La FSF también solicita la suspensión inmediata del plazo para la presentación del escrito de apelación hasta que se conozcan los fundamentos completos de la decisión de la CAF. La decisión de la CAF del 17 de marzo de 2026 contenía únicamente el veredicto de la Sala de Apelaciones de la CAF.

Se designará un panel arbitral del TAS para que se pronuncie sobre este caso, tras lo cual se establecerá un calendario procesal. De conformidad con el Reglamento del TAS, el apelante dispone de veinte días para presentar un escrito de apelación con sus argumentos jurídicos, tras lo cual los apelados disponen de otros veinte días para presentar una réplica con sus alegaciones. En esta fase del procedimiento, y dada la solicitud de la FSF de suspender el procedimiento, aún no es posible prever los plazos procesales ni indicar cuándo se programará la audiencia.

El Sr. Matthieu Reeb, Director General del TAS, comentó: «El TAS está perfectamente preparado para resolver este tipo de controversias, con la ayuda de árbitros especializados e independientes». Somos conscientes de que los equipos y los aficionados desean conocer la decisión final lo antes posible y garantizaremos que el proceso arbitral se lleve a cabo con la mayor celeridad posible,respetando el derecho de todas las partes a un juicio justo. Este documento es un resumen no oficial para los medios de comunicación. El TAS proporcionará a los medios información actualizada sobre la audiencia, si se programa alguna. Los procedimientos en curso son confidenciales.