Senegal no renuncia a su título de la Copa África: lo ofrece ante 80.000 personas en el Stade de France

Ganaron el partido y tienen el título. Y así lo han mostrado ante 80.000 espectadores en Saint-Denis. El Stade de France acogía el amistoso entre Senegal y Perú y, en medio del revuelo causado por la CAF, al decidir darles la final de la Copa de África por perdida por incomparecencia, no han dudado en sacar al terreno de juego el trofeo ganado que ahora reclama Marruecos y ofrecérselo a los senegaleses que prácticamente colmaban las gradas del estadio parisino.

Edouard Mendy, portero y uno de los capitanes de la selección senegalesa, portaba el título que lograron en la prórroga ante Marruecos, gracias a un gol de Pape Gueye. Título del que han sido, en principio, desposeídos, aunque la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha sido recurrida al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Senegal se niega a devolver un triunfo que consiguieron sobre el césped, aunque para ello tuvieran que marcharse del terreno de juego.

Esa decisión de marcharse del césped a los vestuarios, después de que se les anulara un gol por una falta ridícula que era el 1-0 en el 90′ e, instantes después, se pitase un penalti a favor de Marruecos por un contacto mínimo, ha sido la que ha llevado a la CAF a darles la final por perdida. Se marcharon durante más de 20 minutos, pero a su regreso se reanudaría el partido, con Brahim fallando el penalti favorable a los marroquíes y, después, con el gol definitivo de Senegal.

En el primer partido disputado después de ganar esa Copa de África, en un amistoso contra Perú, coincidiendo con toda la polémica por nombrar a Marruecos como campeón, Senegal ha reivindicado su campeonato llevando el título al estadio. Así, se lo han ofrecido a los 80.000 espectadores que estaban en la grada del Stade de France, donde lógicamente la mayoría de los aficionados eran del cuadro senegalés.