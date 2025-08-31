Resultado Rayo Vallecano vs FC Barcelona: resumen, goles y cómo ha quedado el partido minuto a minuto en Liga

El Rayo Vallecano y Barcelona se ven las caras en el Estadio de Vallecas en este partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Ambos equipos lucharán por llevarse los tres puntos antes de este parón de selecciones que dejará a los aficionados dos semanas sin fútbol en nuestro país, pero es cierto que España jugará para clasificarse para el Mundial del próximo verano. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante encuentro Rayo Vallecano – Barcelona.

Rayo Vallecano – Barcelona, en directo

Así está la Liga

El Real Madrid ganó este sábado al Real Mallorca en el Santiago Bernabéu y confirmaba su pleno de victorias antes del parón internacional, por lo que durmieron como líderes de la clasificación de la Liga. Este domingo el Barcelona tiene la posibilidad de igualar a los de Concha Espina si consiguen ganar al Rayo Vallecano. No será el único equipo, ya que el Villarreal y el Athletic tienen seis puntos y también podrían contar sus encuentros por victorias si logran el triunfo este domingo. El Atlético, candidato al título, sigue sin saber lo que es ganar y suma dos empates y una derrota.

Pleno de victorias

El objetivo del Barcelona es claro para este choque frente al Rayo Vallecano en la jornada 3 del campeonato. Los pupilos de Hansi Flick han disputado las dos primeras fechas de la Liga a domicilio, imponiéndose al Real Mallorca y al Levante. Ahora su misión es imponerse al cuadro madrileño para marcharse al parón de selecciones con un pleno de victorias, lo mismo que ha logrado el Real Madrid y así poder desconectar estas dos semanas sabiendo que están empatados a puntos con el cuadro que dirige Xabi Alonso. Una vez regresen de esta ventana FIFA se medirán al Valencia, pero todavía se desconoce en qué campo lo harán.

Partidazo en Vallecas

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Barcelona que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El Estadio de Vallecas será el escenario donde estos dos conjuntos históricos del fútbol español se vean las caras, aunque hay que recordar que la afición del cuadro madrileño hará una huelga de animación por sus quejas sobre la gestión de Martín Presa y no alentarán a los futbolistas que dirige Íñigo Pérez.