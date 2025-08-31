Resultado Rayo Vallecano vs FC Barcelona: resumen, goles y cómo ha quedado el partido minuto a minuto en Liga
El Rayo Vallecano y Barcelona se ven las caras en el Estadio de Vallecas en este partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Ambos equipos lucharán por llevarse los tres puntos antes de este parón de selecciones que dejará a los aficionados dos semanas sin fútbol en nuestro país, pero es cierto que España jugará para clasificarse para el Mundial del próximo verano. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante encuentro Rayo Vallecano – Barcelona.
Rayo Vallecano – Barcelona, en directo
Así está la Liga
El Real Madrid ganó este sábado al Real Mallorca en el Santiago Bernabéu y confirmaba su pleno de victorias antes del parón internacional, por lo que durmieron como líderes de la clasificación de la Liga. Este domingo el Barcelona tiene la posibilidad de igualar a los de Concha Espina si consiguen ganar al Rayo Vallecano. No será el único equipo, ya que el Villarreal y el Athletic tienen seis puntos y también podrían contar sus encuentros por victorias si logran el triunfo este domingo. El Atlético, candidato al título, sigue sin saber lo que es ganar y suma dos empates y una derrota.
Pleno de victorias
El objetivo del Barcelona es claro para este choque frente al Rayo Vallecano en la jornada 3 del campeonato. Los pupilos de Hansi Flick han disputado las dos primeras fechas de la Liga a domicilio, imponiéndose al Real Mallorca y al Levante. Ahora su misión es imponerse al cuadro madrileño para marcharse al parón de selecciones con un pleno de victorias, lo mismo que ha logrado el Real Madrid y así poder desconectar estas dos semanas sabiendo que están empatados a puntos con el cuadro que dirige Xabi Alonso. Una vez regresen de esta ventana FIFA se medirán al Valencia, pero todavía se desconoce en qué campo lo harán.
Partidazo en Vallecas
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Barcelona que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El Estadio de Vallecas será el escenario donde estos dos conjuntos históricos del fútbol español se vean las caras, aunque hay que recordar que la afición del cuadro madrileño hará una huelga de animación por sus quejas sobre la gestión de Martín Presa y no alentarán a los futbolistas que dirige Íñigo Pérez.
La crónica
El Barcelona no ha conseguido ganarle al Rayo Vallecano y se marcha de la capital de España con un puntito en el bolsillo gracias a Joan García. La crónica del Rayo 1-1 Barcelona.
Joan García
El guardameta del Barcelona ha sido elegido el MVP de este partido frente al Rayo Vallecano. Joan García ha sido el gran salvador de los de Hansi Flick.
¡FINAL!
Termina el partido en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano y el Barcelona empatan 1-1 y los de Hansi Flick sufren el primer pinchazo de la temporada.
Min 90+2
Ovación para Isi
Doble cambio en el Rayo Vallecano. Entran Gumbau y el Pacha Espino. Se marchan Isi y Álvaro García.
Min 90+1
El muro de Vallecas
Córner a favor del Barcelona que sacó Lamine Yamal. Christensen agarró el cuero, pero su disparo lo estrelló en un rival.
Min 90
¡Joan García!
Otra parada salvadora de Joan García. El rechace no lo pudo cazar bien Camello. Se jugarán 5 minutos más en este Rayo Vallecano – Barcelona.
Min 89
Rashford
Centro chut de Rashford que fue muy centrado y lo atrapó Batalla sin grandes problemas.
Min 86
¡GOL ANULADO AL RAYO!
Otra intervención brutal de Joan García y en el rechace Sergio Camello consigue batir al guardameta, pero Ratiu estaba en posición antirreglamentario en la asistencia final.
Min 83
La recta final
Entramos en la recta final del encuentro y el Barcelona y el Rayo Vallecano siguen empatando 1-1. Puede pasar de todo, pero a quien se ve más cómodo sobre el verde parece ser al cuadro de la franja.
Min 78
Cambios
Balde y Ferran Torres dejan el verde y entran Gerard Martín y Robert Lewandowski. Tuvo un córner el Barcelona y el centro de Rashford lo mandó por encima del travesaño Eric García.
Min 75
Cambios en el Rayo Vallecano
Más movimientos en el cuadro de Íñigo Pérez. Camello y Óscar Valentín saltan al verde y se marchan De Frutos y Luiz Felipe
Min 73
¡¡Joan García!!
Pelotazo arriba de Batalla. Controla Isi y pase perfecto para dejar solo a De Frutos, que falla en su mano a mano con otro paradón de Joan García. En el saque de esquina despejó Pedri.
Min 68
Fran Soto, en Vallecas
El presidente del CTA fue testigo del esperpento que sucedió en Vallecas, donde en la primera mitad no funcionó el VAR. Las imágenes de Fran Soto con Joan Laporta.
Min 67
¡GOOOL DEL RAYO VALLECANO!
¡GOOOL DEL RAYO VALLECANO! ¡GOOOL DE FRAN PÉREZ! Isi sacó el córner al segundo palo y libre de marca, sin nadie que le cubriese, el ex del Valencia remató y batió a Joan García.
Min 66
¡Córner!
Disparo peligrosísimo de Álvaro que desvió un rival del Barcelona y se marchó a córner.
Min 64
¡GOL ANULADO AL RAYO!
Pérdida de Eric García y De Frutos recibió el balón en posición antirreglamentaria. Superó a Joan García, pero fue anulado por estar en fuera de juego claro.
Min 63
¡Pedri!
Otra vez Pedri ayudando en defensa y tapó el disparo de Pedro Díaz. En el córner despejó Marcus Rashford en el primer palo.
Min 62
Doble cambio
Hansi Flick mueve el banquillo y mete a Marcus Rashford y Fermín López. Se marchan Raphinha y Dani Olmo.
Min 58
Asistencias médicas
Duro choque entre De Frutos y Joan García y el delantero del Rayo Vallecano parece haber salido peor parado, pero parece que puede continuar. Íñigo aprovecha para hacer un cambio y mete a Fran Pérez por Unai López.
Min 56
Amarilla
cartulina amarilla para Koundé por derribar a Pep Chavarría en el centro del campo.
Min 53
Christensen
Gran intervención al suelo del danés para interceptar un centro desde la banda derecha del Rayo Vallecano.
Min 50
¡Batalla!
Córner para el Barcelona que acabó en nada, pero en la segunda jugada el remate de Eric lo atrapó Batalla.
Min 48
¡Dani Olmo!
Jugadón de Balde y dejadita de Ferran para que Dani Olmo chutase un disparo a colocar que no pudo mandar a la escuadra.
Min 46
¡Joan García!
Se anuló la acción por previo fuera de juego, pero Joan García le metió una mano providencial a Isi.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca el segundo tiempo en Vallecas. Sacó el cuadro madrileño. Ya funciona el VAR.
Cómo va el Rayo Vallecano – Barcelona al descanso
Seguimos en el intermedio en Vallecas y los azulgranas van ganando 0-1 al Rayo con el gol de Lamine Yamal.
La polémica
La polémica en este partido está siendo total, ya que el VAR no ha estado funcionando durante el primer tiempo y el penalti sobre Lamine Yamal fue dudoso.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Vallecas. El Barcelona va ganando 0-1 al Rayo Vallecano con el gol de Lamine Yamal. Justo antes del pitido final Dani Olmo tuvo una ocasión que mandó a las nubes.
Min 45+3
Joan García
Otro córner que sacó Isi y este fue a parar a los guantes de Joan García.
Min 45
Amarilla y tiempo añadido
Cartulina amarilla para Unai López por frenar una carrera de Alejandro Balde. Se duele el lateral, ya que ha sido bastante dura. El cuarto árbitro muestra el cartelón y se jugarán 4 minutos más.
Min 42
Cronología del Rayo Vallecano contra el FC Barcelona
El Barcelona gana 0-1 al Rayo Vallecano gracias al gol de Lamine Yamal, que llegó en el minuto 40 desde el punto de penalti.
Min 40
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Se lo hicieron a él y asumió la responsabilidad. Engañó a Batalla y abrió la lata en el Estadio de Vallecas. Una vez más, su celebración de ponerse la corona.
Min 38
¿Sin VAR?
Parece que no hay comunicación del VAR. Es decir, la decisión de Busquets Ferrer prevalece.
Min 37
¡Penalti para el Barcelona!
Jugadón espectacular de Lamine Yamal y Busquets Ferrer señaló el punto de penalti después de que el de Rocafonda fuera derribado por Pep Chavarría. Hubo amarilla para Batalla por protestar y también para un miembro del banquillo del Rayo. Parece una acción muy dudosa.
Min 33
Más saques de esquina
Isi colgó el balón y Raphinha, una vez más, despejó en el primer palo. fue muy cerradito. En el segundo que tuvo el Rayo Vallecano, el extremo murciano le puso el cuero a Luiz Felipe en el punto de penalti, pero su testarazo lo detuvo Joan García.
Min 31
Despeja Raphinha
Otro córner que colgó Isi y que despeja en el primer palo Raphinha.
Min 29
¡Perdonó el Barcelona!
Vaya ocasión acaba de desperdiciar el cuadro azulgrana. Eric le dio un balón en largo a Raphinha y le dejaron solo. El ex del Leeds esta vez optó por un pase a Ferran Torres, pero fue muy fuerte y el valenciano no llegó.
Min 26
¡Batalla!
Falta lejana a favor del Barcelona en la que Dani Olmo probó fortuna con un disparo duro que atrapó Batalla.
Min 25
El Estadio de Vallecas
Los aficionados del Rayo Vallecano están cumpliendo con su huelga de animación y no están cantando apoyando a los suyos.
Min 21
Era fuera de juego
Contragolpe rápido de Rayo Vallecano, pero el disparo final de Isi, que estaba en fuera de juego, se marchó por encima del larguero.
Min 19
El momento del Rayo
Ahora mismo el Rayo Vallecano parecía estar mejor sobre el terreno de juego, pero tampoco consiguen generar ocasiones claras de gol.
Min 13
¡Uy!
En el córner para el Rayo Vallecano no pudo despejar Joan García, pero por fortuna para él nadie remató a su portería.
Min 12
¡¡Joan García!!
Córner a favor del Rayo Vallecano. Isi lo efectuó y Ferran Torres despejó en el segundo palo. En la segunda jugada los locales llegaron al área rival con un disparo de Ratio desde el punto de penalti y Joan García tapó a la perfección para evitar el primero de la noche. ¡¡Paradón!!
Min 10
Despeja Joan García
Balón larguísimo para Isi y sale Joan García para despejar el balón con un zapatazo.
Min 7
¡La tuvo Raphinha!
Fallo de Unai López, que dio un mal pase. Lo interceptó Raphinha, que intentó un disparo cruzado que le salió muy defectuoso. Se la podía haber pasado a Ferran Torres.
Min 4
¡Lamine Yamal!
Gran pase de Dani Olmo para un Lamine Yamal que se sacó un latigazo que detuvo en dos tiempos Batalla.
Min 3
La mueve el Barcelona
Presión alta del Rayo Vallecano y el Barcelona intenta hacer circular el cuero rápidamente.
¡¡Arranca el Rayo Vallecano – Barcelona!!
Comienza este partidazo de la tercera jornada de la Liga. ¡Sacó de centro el Barcelona!
Problemas de comunicación
Se está retrasando el inicio del encuentro porque no logra conectar el árbitro con la sala VOR.
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que ruede el balón en el Estadio de Vallecas y aprovechamos este rato para dejarte la mejor previa del Rayo Vallecano – Barcelona.
Once del Rayo Vallecano
Íñigo Pérez también ha hecho oficial el once de su equipo hace un rato. Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano contra el Barcelona hoy: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Unai López, Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, Álvaro García, De Frutos.
El Camp Nou
Se sigue esperando que el Barcelona pueda confirmar o no si puede regresar al Camp Nou y mientras se disparan los rumores Joan Laporta ha sido cazado grabando un vídeo que podría ser el anuncio definitivo.
Lewandowski
El delantero polaco hoy vuelve a ser suplente con el Rayo Vallecano, pero ha sido citado con Polonia y espera volver a reencontrarse con el gol allí. Lewandowski vuelve a Polonia.
Gavi
El centrocampista andaluz ha sufrido una lesión en su rodilla y no estará hoy contra el Rayo Vallecano, pero tampoco irá con la selección española para este parón internacional. La lesión de Gavi.
Hansi Flick
El entrenador del Barcelona habló en rueda de prensa y analizó la situación y futuro de Fermín López. Las palabras de Hansi Flick.
La Champions League
El Barcelona ya conoce su calendario para esta fase de liga de la Champions League.
Dani Olmo
Hoy el mediapunta del Barcelona es titular contra el Rayo Vallecano, justo donde debutó el año pasado y donde consiguió marcar el gol de la victoria de los azulgranas. Dani Olmo vuelve al origen.
El árbitro del Rayo Vallecano – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Mateo Busquets Ferrer como el colegiado que impartirá justicia en este Rayo Vallecano – Barcelona de la jornada 3 de la Liga.
A qué hora se juega el Rayo Vallecano – Barcelona
Este partidazo entre el Rayo Vallecano y el Barcelona comenzará en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay varias novedades, ya que ha rotado en defensa. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Rayo Vallecano: Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.
La convocatoria
Por fin Hansi Flick puede contar con prácticamente todos sus jugadores, ya que Gerard Martín y Szczesny han sido inscritos. Sólo falta Roony Bardghji. Esta es la convocatoria del Barcelona.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Recordamos que este Rayo Vallecano – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y por su aplicación en streaming y en vivo online.
Todo preparado en Vallecas
Falta apenas una horita y media para que comience este apasionante Rayo Vallecano – Barcelona. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos equipos.
Joan Laporta
El presidente del Barcelona sorprendió a todos con su compadreo con Fran Soto, presidente del CTA, más aún después de todo lo que ha ocurrido con el caso Enríquez Negreira.