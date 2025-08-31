Como con Negreira: del parking del Camp Nou al compadreo de Laporta con los árbitros en el palco

La vida sigue igual. Por muchos intentos que haga el Comité Técnico de Árbitros de cara a galería, situaciones incomprensibles como la ocurrida este domingo en el palco del estadio de Vallecas demuestran el compadreo que todavía existe entre el colectivo arbitral y el Barcelona, club que pagó 8,4 millones al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Joan Laporta, que cuadruplicó su sueldo durante su primer mandato, y su directiva con Rafa Yuste como cabeza visible presidieron junto a Fran Soto el Rayo Vallecano-Barça, partido de la jornada 3 de Liga coincidiendo en la misma fila de asientos. También Martín Presa, presidente del equipo franjirrojo.

Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, hacía labores de acompañamiento a los árbitros en su llegada al Camp Nou. Él era quien se reunía con el cuerpo arbitral designado en el hotel, le recogía y le trasladaba hasta el estadio, manteniendo comunicaciones en todo momento.

Años después, el vínculo entre el club azulgrana y el CTA se continúa conservando por hechos como el de este domingo, día en el que Laporta y su directiva coincidieron con el presidente sacado del anonimato para lavar la imagen del arbitraje.

El fantasma de Negreira sigue colando

El pasado 2 de julio la Real Federación Española de Fútbol nombró a Fran Soto Balirac como sucesor de Luis Medina Cantalejo en el cargo de presidente del CTA. Y después de sólo tres fechas, ya está el lío montado por su presencia junto a Laporta y Yuste en el palco de Vallecas. Para colmo, no hubo VAR en toda la primera parte y Busquets Ferrer pitó penalti a favor del Barça por un piscinazo de Lamine Yamal.

Un cambio que venía para revolucionar y mejorar el arbitraje español, pero que, además de por lo que ocurre en el campo con decisiones arbitrales incomprensibles como los tres goles anulados al Real Madrid ante el Mallorca este sábado, sobre todo el de Arda Güler por mano horas después de permitir una de Giuliano Simeone en el tanto del Atlético en Vitoria.