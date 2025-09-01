Francisco Soto Balirac, nuevo presidente de los árbitros desde el pasado verano, logró salir del estadio de Vallecas por la puerta de atrás sin ser visto ni por aficionados ni por la prensa que le esperaba en la puerta del palco presidencial y en la entrada de vestuarios. Tras la cazada de OKDIARIO, el presidente del Comité Técnico de Árbitros logró eludir las preguntas de los periodistas para no tener que justificar su presencia junto a Laporta en el palco del estadio madrileño ni para tener que hablar sobre la chapuza de que el VAR no funcionase durante la primera mitad del Rayo-Barça.

Todo empezó alrededor de una hora antes del partido. Laporta llegó al palco del estadio de Vallecas junto a toda su directiva, entre ellos Deco o Rafa Yuste, y aficionados de ambos equipos le rodearon desde que se bajó del coche hasta que logró llegar a la puerta del palco. Un largo paseíllo lleno de fotos.

Pocos minutos después de que Laporta entrase en el estadio de Vallecas, apareció por los aledaños Francisco Soto Balirac, presidente de los árbitros. Relevó a Medina Cantalejo el pasado verano como CEO de un renovado CTA. Aunque viendo los acontecimientos fuera y dentro del césped, no parece que esté muy renovado.

Fran Soto apareció por Vallecas como uno más. Tranquilo, solo y sin que nadie le conociese. Estaba entre aficionados de ambos equipos disfrutando de su anonimato. Nadie le pone cara entre las aficiones por el momento. Nadie le vio entrar. Solamente OKDIARIO.

Una vez dentro, el presidente de los árbitros fue cazado por OKDIARIO sentado en el palco de Vallecas para presenciar el Rayo-Barcelona. Curiosamente, el primer partido que disputa el equipo culé en la capital de España. Salió al palco justo detrás de Joan Laporta y se sentó en primera fila muy cerca de Rafa Yuste, vicepresidente del club culé.

Ahí ya se formó el revuelo mediático en redes sociales con la presencia de Fran Soto junto a Joan Laporta. Poca gente lo entendía. Lo que pasó en el césped enervó más al aficionado. El VAR no funcionó durante toda la primera parte y casualmente durante ese período Lamine Yamal se tiró dentro del área y Busquets Ferrer pitó penalti. Al no haber VAR no se pudo revisar. Un escándalo y una chapuza tremenda que perjudicó al Rayo. Fran Soto lo vivió todo en primera persona.

Antes de terminar el encuentro, varios medios de comunicación se agolparon en la puerta del palco presidencial de Vallecas esperando a Francisco Soto Balirac gracias a la cazada de OKDIARIO. Pero no salió por allí. Tampoco por la puerta de vestuarios, donde salió Laporta junto al resto de su directivo. El presidente de los árbitros, tras el revuelo mediático, la polémica con el VAR y la pillada de que estaba allí, no salió por ninguna puerta por donde le pudieran ver. Salió por una puerta trasera con el objetivo de escapar de la prensa y eludir preguntas incómodas sobre el arbitraje o sobre su presencia en este partido del Barcelona. El nuevo CTA sigue sin ser transparente y sigue sin dar explicaciones de las chapuzas que ocurren en el fútbol español. Como la de Vitoria o la propia de Vallecas que él mismo presenció.