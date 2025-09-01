Iturralde sí ve penalti a Lamine Yamal y atiza al nuevo CTA: «No llegan a la cuarta jornada…»

Iturralde González, ex árbitro de Primera División que cenó con Jose María Enríquez Negreira la noche anterior al Clásico del 5-0 del Barcelona al Real Madrid en el Camp Nou en 2010, se posicionó de parte del Barça en una acción de la que incluso hasta el árbitro del partido admitió al equipo rival haber cometido un error. Hablamos del penalti pitado a Lamine Yamal tras un piscinazo en el que Busquets Ferrer vio falta de Chavarría. Luego en el vestuario el capitán del Rayo Vallecano, Isi Palazón, le dijo a sus compañeros que el colegiado le había admitido su fallo.

Pero Iturralde, quien como desveló este periódico cenó antes de ese Clásico con el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al que el club azulgrana pagó 8,4 millones de euros durante casi dos décadas, se empeñó en defender que sí hubo falta de Chavarría a Yamal, dando de paso un palo a la nueva estructura arbitral: «Esto llega a pasar con la antigua directiva del CTA y no llegan a la cuarta jornada».

Desde luego que si Fran Soto y su equipo llegaron para reformar el arbitraje de arriba a abajo, las tres primeras fechas del campeonato han demostrado todo lo contrario, con los mismos fallos, algunos más groseros y todavía más confusión de criterios que antes. Dicho lo cual, Iturralde se mojó y dijo que para él «sí es penalti» de Chavarría a Yamal en Vallecas. Una pena máxima que además fue señalada sin revisión en el VAR porque no había. Un apagón total.

«El pie izquierdo lo tiene posado en el suelo Lamine Yamal y Chavarría lo que hace es derribarle. No es un penalti que vaya abajo en el suelo, sino que es en la rodilla de Lamine. El jugador del Rayo le arrolla», defendió Iturralde González en el Carrusel Deportivo. En ese mismo espacio, el antiguo colegiado vasco no dudó en atizar al nuevo CTA de Fran Soto, presidente que presenció todo el escándalo muy cerca de Joan Laporta y la directiva blaugrana desde el palco del estadio vallecano.

Iturralde culpa a la prensa de la caída del antiguo CTA

«Que cada uno asuma la presión que ha metido al antiguo CTA y lo benévolos que van a ser con este CTA. Los problemas en el campo son los mismos con la antigua, con esta, con la próxima y con la que venga. Los problemas son los que son, porque son todo jugadas de interpretaciones y siempre va a haber problemas», explicó, antes de culpabilizar a la prensa del cese de Luis Medina Cantalejo, ex presidente del estamento: «Cuando tienes a los medios y a la prensa dirigida hacia matar a una directiva pasa lo que pasó el año pasado».