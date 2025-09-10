El Barcelona recula ante las quejas del Valencia y les dará 290 entradas para el Johan Cruyff

El FC Barcelona ha reculado. Ante las presiones del Valencia después de no tener la certeza de que sus aficionados pudiesen acudir al partido del Johan Cruyff de este domingo, el club culé ha puesto a disposición del club un paquete de 290 entradas en un estadio con aforo de 6.000 espectadores.

En un principio, Joan Laporta tenía en mente únicamente el sorteo de la totalidad de las entradas entre los socios del Barça, consciente de que necesitaba desviar la atención tras fracasar con su objetivo de jugar la jornada en un Camp Nou después de no haber obtenido todos los permisos necesarios. Un gesto que no gustó al Valencia y que, en caso de no haber recibido dicho paquete, barajaban no ofrecer ninguna entrada para los aficionados culés en el partido de vuelta en Mestalla.

A un precio de 30 euros, el club valencianista pondrá a la venta el paquete a sus abonados y levantará su amenaza después de unas semanas de la gran tensión después de no saber si podrían desplazarse los suyos hasta la misma semana de la jornada. En las dos anteriores campañas, el Valencia dispuso para el estadio de Montjuïc, de cerca de cincuenta mil espectadores de capacidad, de sendos paquetes de 323 y 339 entradas.

El Barcelona, problemas constantes con el Camp Nou

Desde que Laporta prometió que el equipo azulgrana volvería a su estadio en noviembre de 2024, el Barça solo ha ido posponiendo la fecha sin la certeza de dar una fecha exacta para tener las licencias que le dejen jugar en el Camp Nou.

El hecho de no haber llegado a tiempo contra el Valencia supone otro mazazo hacia la credibilidad del club azulgrana, que sigue trabajando para llegar a un nuevo plazo: el próximo 21 de septiembre ante el Getafe. Otra promesa del Barcelona para volver a generar ilusión en el barcelonismo, aunque el pasado no invita a volver a creer en el discurso.