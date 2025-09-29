El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes desde la Casa Blanca, tras apoyar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, que «Si Hamás no acepta el plan de Paz de Trump Israel terminará su trabajo».

«Apoyo tu plan para poner fin a la guerra en Gaza, (puesto) que logra nuestros objetivos bélicos: traerá de vuelta a los rehenes, desmantelará la capacidad militar y política de Hamás, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel (…). Israel y Estados Unidos pueden cambiar la faz de Oriente Próximo, y hoy tengo la esperanza de que su plan lo consiga de nuevo y pronto», ha declarado en una conferencia de prensa conjunta con Trump desde Washington.

Netanyahu ha considerado que han dado «un paso crucial tanto para poner fin a la guerra en Gaza como para sentar las bases para un avance drástico de la paz en Oriente Próximo». «Presidente, cuando nuestros dos países se unen, logramos lo imposible», ha alardeado, haciendo referencia a los ataques contra objetivos del programa nuclear de Irán.

«Ahora, bajo tu liderazgo, damos el siguiente paso para ganar la guerra y consolidar la paz. Su plan es coherente con los cinco puntos que mi Gobierno estableció para el fin de la guerra y el día después de Hamás», ha expresado durante su intervención, en la que ha agradecido a Trump su «disposición a dirigir el organismo» internacional «encargado del desarme completo de Hamás y la desmilitarización de Gaza», a pesar de que «tiene muchas cosas que hacer».

En el caso de que Hamás no se sume a este planteamiento, o que digan sumarse «y luego hagan todo lo posible para contrarrestarlo, Israel terminará el trabajo por sí mismo», ha amenazado. «Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero estos objetivos deben lograrse, porque no libramos esta horrible batalla, sacrificamos a nuestros mejores jóvenes para que Hamás se quede en Gaza y nos amenace una y otra vez», ha dicho.

Así, Netanyahu ha considerado que, como el plan de paz Trump para Gaza incluye una retirada parcial de las tropas israelíes hacia la zona fronteriza «en función del grado de desmilitarización» de las milicias palestinas, Israel está «dando a todos la oportunidad de que esto se haga de forma pacífica, algo que permitirá alcanzar todos» sus «objetivos bélicos sin más derramamiento de sangre».

En cuanto a la exclusión de la Autoridad Palestina de cara a gobernar la Franja, ha dejado claro que esta requiere «una transformación fundamental, genuina y duradera», que realmente se trata de una «transformación milagrosa». A cambio, el plan de Trump, defiende Netanyahu, «ofrece un camino práctico y realista para Gaza en los próximos años», que no será administrada ni por Hamás, ni por la Autoridad Palestina, «sino por quienes están comprometidos con una paz genuina con Israel».