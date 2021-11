Greta Thunberg se dio a conocer como activista medioambiental en 2018 cuando apenas tenía 15 años. La joven comenzó una huelga escolar frente al Riksdag, el parlamento sueco en Estocolmo, para pedir al Gobierno que cumpliera con el Acuerdo de París y redujera las emisiones de CO2 a la atmósfera. Su persistencia hizo que los medios de comunicación y organizaciones ecologistas de todo el mundo se fijaran en ella.

Desde entonces sus discursos reivindicando mayores esfuerzos para combatir la «crisis climática» se han hecho internacionalmente conocidos. Tiene mucha repercusión pública, hasta el punto de dar un discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018, en Polonia.

En mayo de 2019 fue portada de la revista ‘Time’, en la que se referían a Greta Thunberg como «líder de la futura generación», y unos meses más tarde fue nombrada la «persona del año» por esta revista.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

