Nacho Abad llama «mentiroso» a Jaume Asens, abogado de la Flotilla: «Entre y me lo dice a la cara»

Nacho Abad, presentador de En boca de todos en Cuatro, ha explotado hoy 2 de octubre en directo contra Jaume Asens, conocido como el abogado de la Flotilla. En un mensaje en redes sociales, el diputado de Comuns/Sumar ha acusado al programa de Mediaset de tratar mal a una tripulante de la Flotilla. Por ello, Abad ha explotado y le ha contestado de manera tajante: «No sea cobarde, no me acuse y luego no quiera hablar cuando le llamamos para que entre en directo y me lo dice en la cara. Usted es un mentiroso, pero tenga valor. No me acuse en redes sociales y luego salga en todas las televisiones menos en esta porque claro, le vamos a retratar».

Un mensaje de Jaume Asens, conocido como el abogado de la Flotilla, en redes sociales contra el programa de Cuatro, ha hecho estallar a Nacho Abad en directo. El diputado de Comuns/Sumar ha acusado a ‘En boca de todos’ de tratar mal a Hanan Alcalde, tripulante de La Flotilla, y presentarla como una «simpatizante de Hamás».

«Programas como En boca de todos de Nacho Abad la han presentado como una simpatizante de Hamás, la han ridiculizado con el mote de Barbie Gaza y han convertido su compromiso humanitario en diana de insultos, burlas y amenazas de muerte», decía el escrito en redes de Asens.

Tras escuchar de nuevo este mensaje contra el programa, Nacho Abad, muy molesto, se dirigía a Jaume Asens: «No sea cobarde, no me acuse y luego no quiera hablar cuando le llamamos para que entre en directo y me lo dice en la cara». Además, el presentador señalaba, que él mismo le ha respondido a sus acusaciones con mucha educación por redes sociales: «Le he dicho que está mintiendo, yo jamás he llamado Barbie Gaza a Hanan».

Así mismo, Nacho Abad ha añadido que: «Usted está mintiendo, yo jamás he llamado Barbie Gaza a Hanan. Jamás. Jamás he dicho algo así, y las acusaciones que hace en ese tuit son falsas». De hecho, el presentador ha asegurado que se disculparía públicamente si alguien es capaz de sacar un vídeo refiriéndose así a Hanan.

«Usted es un mentiroso, pero tenga valor. No me acuse en redes sociales y luego salga en todas las televisiones menos en esta porque claro, le vamos a retratar. Así que señor Asens, anímese que yo le recibo con una sonrisa y con ganas de hacer las paces porque el conflicto no nos lleva a ningún lado», eran las palabras de Nacho Abad a Jaume Asens.