‘En boca de todos’: Ortega Smith llama «enchufada» a Sarah Santaolalla tras una bronca en directo

Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, ha llamado «enchufada» a la colaboradora Sarah Santaolalla (la misma que llamó «idiotas» a los votantes del PP) después de que ambos tuvieran un monumental bronca en el directo de En boca de todos el pasado miércoles 26 de septiembre. Durante el encontronazo, la novia de Javier Ruiz llamó «fascista» al político y se inventó datos sobre él, por lo que el presentador del programa. Nacho Abad, tuvo que intervenir y frenar a su tertuliana.

El miércoles 24 de septiembre En boca de todos (Cuatro) celebró un debate sobre un centro de inmigrantes de Gran Canaria que ha causado polémica entre algunos vecinos de la zona. Para hablar de ello intervino Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, quien dijo que había que «fletar aviones y barcos» para deportar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas.

La colaboradora de En boca de todos, Sarah Santaolalla atacó entonces al político: «Yo no tengo ningún interés en preguntarle a este señor, pero sí quiero decir que este señor se apellida Ortega Smith, creo, que muy español no es, pero habla como si fuese el mismísimo Cid Campeador».

La colaboradora continuó alegando que: «Habla de deportar la delincuencia. Este señor está en busca y captura en Gibraltar. Este señor para Gibraltar es un delincuente. Aplicando la política de expulsar a los delincuentes inmigrantes, podíamos empezar expulsando a Ortega Smith, que está en búsqueda y captura en Gibraltar y es un señor que ha sido denunciado por instituto por insultos y amenazas. Además, es un señor que hablaba de agresiones y violencia, y agredió a un edil, Eduardo Rubiño, en el Ayuntamiento de Madrid, lanzándole una lata».

Ortega Smith, por su parte, se defendió diciendo: «Felicito a esta señora por decir tres mentiras en diez segundos. Soy español y ha mentido cuando dice que yo agredí a un concejal».

El de Vox también dijo: «El dinero de los españoles para los españoles primero y si no le gusta a usted, en Marruecos le acogen». Sarah Santaolalla contestó: «Pues como soy española y tengo un apellido que me hace ser más de aquí que usted le digo que el dinero para los españoles y no para los chiringuitos que ustedes montan y la financiación irregular de su partido».

En ese momento, Nacho Abad intervino para parar a su tertuliana: «Lo dejamos ahí, Sarah, por favor hazme caso. Señor Ortega Smith, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Sarah, dejamos ahí el debate ya, hemos escuchado todas las opiniones. También digo, la inmigración necesita un debate y cada vez hay más gente que lo reclama. Hay que hacer algo porque la gente está hasta las narices, también lo digo».

Smith quiso zanjar la conexión de la siguiente manera: «Me gustaría terminar con una frase: Gibraltar español y los menas a su casa». Ante esto, Sarah Santaolalla soltó: «Ortega Smith, usted es un fascista». Abad tuvo que volver a parar a su colaboradora: «Bueno ya, ya por favor vamos a tener la fiesta en paz».

Más tarde, en la red social X, Ortega Smith volvió a la carga y escribió: «A ver, enchufada, la próxima vez que quieras debatir en directo usa argumentos que no me ponga como medallas en el pecho».