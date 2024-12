Ortega Smith (Vox): «Los que hoy celebran la Constitución la pisotean los 364 días del año restantes»

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Javier Ortega Smith, ha denunciado este 6 de diciembre la «hipocresía» de quienes celebran el Día de la Constitución mientras pactan con fuerzas que cuestionan la unidad de España y apoyan la amnistía a los implicados en el proceso independentista catalán. «Hoy día 6 de diciembre, el día de la Constitución, es un buen día para recordar que la Constitución está siendo permanentemente pisoteada por los que hoy dicen que van a festejarla y 364 días al año se dedican a vulnerar los principios más esenciales de la Constitución», ha dicho.

«Aquellos que hoy dicen que van a festejar la Constitución son aquellos que no tienen ningún empacho en amnistiar o indultar a aquellos que han dado golpes de Estado, aquellos que desobedecen y que desatienden lo que es el verdadero fundamento de la Constitución consagrado en el artículo segundo, porque todos ustedes saben que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles», ha explicado.

«No pueden festejar la Constitución aquellos que van de la mano con quienes quieren destruirla», ha declarado Ortega durante el acto de izado de bandera, al que ha asistido junto a los diputados de Vox Rocío Aguirre, Alberto Rodríguez Almeida, José María Sánchez, Jacobo González y el senador Ángel Pelayo. El portavoz ha criticado especialmente a quienes «aprueban leyes que discriminan a los españoles y no respetan el artículo 14 de la Constitución» y a aquellos que «ignoran la separación de poderes al atacar la independencia judicial».

«Cuando se nos ataca diciendo que no somos un partido constitucional, hay que recordarles que somos el único partido que llevó ante el Tribunal Constitucional la vulneración de derechos fundamentales de Sánchez durante la pandemia, declarando el Tribunal Constitucional que los dos estados de alarma conculcaban la Constitución y vulneraban derechos fundamentales de los españoles, lo que en cualquier Estado habría llevado a la inmediata dimisión del presidente del Gobierno. Así que hoy día de la Constitución reivindicamos los principios constitucionales del Estado de derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley y de la indisoluble unidad de la nación española», afirmó el portavoz de Vox.

Respecto a la negociación de los Presupuestos autonómicos, Ortega ha establecido condiciones claras para el Partido Popular: «Hasta que no entiendan que con Sánchez debe haber una distancia infinita y que no puede haber pactos con quienes ponen en riesgo nuestras fronteras, que con nosotros no cuenten».

El portavoz ha insistido en la necesidad de «romper los acuerdos de regularización de inmigrantes irregulares, acabar con el reparto de menores no acompañados y garantizar la seguridad de las fronteras españolas», subrayando que los recursos públicos deben destinarse «a los españoles y a los inmigrantes que vienen a trabajar y cumplir la ley».