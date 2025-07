Nacho Abad explota contra Pedro Sánchez: «Está rodeado de fango, cloacas y porquería»

Nacho Abad, presentador de En boca de todos en Cuatro ha explotado contra Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno haya comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar su nuevo paquete anticorrupción, una respuesta política a los constantes casos que han salpicado al PSOE en los últimos meses. El comunicador de Mediaset no ha podido contenerse y ha atacado a Sánchez en directo: «Está rodeado de fango, cloacas y porquería». Además, Abad ha sacado a la luz la posible implicación de otro ministro socialista en un nuevo caso de corrupción: «He tenido acceso a un audio que podría suponer la imputación de un alto cargo nombrado por un ministro que ahora mismo no está siendo señalado. Estamos comprobando absolutamente todo. Insisto, podría suponer una nueva imputación y una nueva responsabilidad de un ministro socialista. Todavía no les puedo decir qué ministro es ni que dice el audio, pero a mí me ha parecido de una gravedad sideral. Implicaría una corrupción generalizada…».

Como ya se ha mencionado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar su nuevo paquete anticorrupción, una respuesta política a los constantes casos que han salpicado al PSOE en los últimos meses.

En el programa En boca de todos en la segunda cadena de Mediaset se ha debatido sobre esta última intervención presidencial y el presentador, Nacho Abad, ha explotado: «Está rodeado de fango, cloacas y porquería».

«Lo que más me sorprendió esta mañana son los 30 segundos del PSOE aplaudiendo sin ninguna palabra y sin haber dicho nada. Un elogio máximo al rey, yo alucino», dijo Nacho Abad con sarcasmo, dejando claro su escepticismo ante la puesta en escena del Ejecutivo.

Y continuó, de nuevo, con ironía: «¿A quién va a nombrar director de esa agencia?», en referencia a la nueva propuesta contra la corrupción anunciada por el presidente.

Una nueva exclusiva

También este miércoles, Abad adelantó en directo la posible implicación de otro ministro socialista en un nuevo caso de corrupción: «He tenido acceso a un audio que podría suponer la imputación de un alto cargo nombrado por un ministro que ahora mismo no está siendo señalado. Estamos comprobando absolutamente todo. Insisto, podría suponer una nueva imputación y una nueva responsabilidad de un ministro socialista. Todavía no les puedo decir qué ministro es ni que dice el audio, pero a mí me ha parecido de una gravedad sideral. Implicaría una corrupción generalizada…».

El POSE no va a su programa

El día anterior, martes 8 de julio, Abad comentó que los políticos del PSOE nunca aceptan la invitación para ir a hablar a En boca de todos (algo parecido a lo que ya denunció Ana Rosa Quintana una semana antes).

«Ustedes entenderán que yo quiero hablar con Óscar Puente, el ministro de transportes. Desde que presento este programa en agosto del 23, a julio de 2025, ningún ministro del partido socialista ha pasado por este programa, lo que me lleva a deducir, que o, les importamos un carajo y, usted, como público le importa un carajo, vote socialista o derechas; o que estamos vetados», se quejó el presentador de Cuatro.

«Que el PSOE de Pedro Sánchez no haya tenido en casi 600 días ni tres minutos para atendernos, insisto, me parece un desprecio absoluto a los espectadores de Cuatro o, por lo menos, a los espectadores de En boca de todos», insistió el periodista. «Lo digo para que se lo planteen ustedes, señores socialistas. Ayer Óscar Puente estuvo en TVE. ¿A Televisión Española sí porque le hacen la pelota? ¿Y aquí no?».