Un autobús con la imagen de Sánchez llamándole «corrupto» se cuela en un directo con Ione Belarra

Momentazo televisivo el que se vivió el 26 de junio en el programa En boca de todos de Cuatro. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, conectó en directo desde el Congreso de los Diputados para hablar de la comparecencia de Pedro Sánchez en la OTAN y sobre si el presidente sabía o no la corrupción de Ábalos. Mientras Belarra hablaba con con presentador, Nacho Abad, un autobús de la asociación Hazte Oír, pasó justo por detrás mostrando la cara de Pedro Sánchez contra un rótulo gigante que señalaba al jefe del Ejecutivo como «corrupto». Ante esta casualidad, Belarra dijo, entre risas: «Lo habéis hecho vosotros, ¿verdad?» A lo que Nacho Abad contestó: «Yo le garantizo que no he hecho nada y puede creer en mi palabra». Una imagen que, enseguida, se hizo viral en redes sociales.

El directo de Ione Belarra

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, conectó en directo para En boca de todos desde el Congreso de los Diputados para hablar de la comparecencia de Pedro Sánchez en la OTAN y sobre si el presidente sabía o no la corrupción de Ábalos.

La secretaria general de Podemos después de lo ocurrido en la OTAN aseguró que «estamos ante una de las mayores traiciones» a la clase trabajadora y explicó: «Por mucho que sus altavoces intenten mentir a la ciudadanía española, ha comprometido a nuestro país a gastar el 5% del PIB en gastos militares, que implica brutales recortes en nuestro estado de bienestar».

Después de que una amiga de Ábalos dijera que «Pedro Sánchez sabía la corrupción que había en el PSOE», Nacho Abad le lanzó la siguiente pregunta a Ione Belarra: «¿Usted cree que Pedro Sánchez lo sabía?». Sin pensárselo dos veces, la política respondió: «Yo creo que es muy difícil pensar que el presidente no sabía nada, creo lo mismo que piensa toda España». Además, acto seguido señaló que mientras Podemos hacía todo lo posible por sacar leyes sociales, «Ábalos estaba yéndose de putas y metiendo la mano en la caja».

La irrupción del autobús

Justo cuando Belarra estaba hablando de Pedro Sánchez y la corrupción en el PSOE apareció por detrás suyo el famoso autobús de la asociación Hazte Oír en el que aparece la cara de Pedro Sánchez junto a un rótulo que le llama “corrupto”.

Al ver el vehículo, Nacho Abad advirtió a la política y tachó el momento de casualidad. Belarra, al ver el autobús, le dijo al presentador: «Lo habéis hecho vosotros, ¿verdad?» A lo que Nacho Abad contestó: «Yo le garantizo que no he hecho nada y puede creer en mi palabra».

La historia del autobús y de la lona

La asociación Hazte Oír desplegó en mayo una enorme lona frente al Congreso de los Diputados en la que señalaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «corrupto» en letras grandes debido a los casos por los que se investiga a su mujer, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, o a cercanos a su mandato como José Luis Ábalos o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

A través de su cuenta oficial de X, Hazte Oír anunció el despliegue de la pancarta enfrente de la Cámara Baja, adelantando que «a Pedro Sánchez NO le va a hacer ninguna gracia». Una vez extendida la lona, otra publicación de la asociación en las redes se ilustró con nuevas imágenes y con el siguiente mensaje. «Una sola palabra lo define todo: CORRUPTO».

Días más tarde, la policía desmontó la lona pero Hazte Oír volvió a la carga decorando un autobús con los mismos mensajes contra Pedro Sánchez.