Nacho Abad, víctima de una agresión por culpa de la «polarización»: «Pediré la pena máxima»

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, ha denunciado este lunes 20 de octubre en directo haber sido víctima de un acto vandálico este fin de semana. Según ha relatado el comunicador de Mediaset, todo sucedió cuando una mujer le reconoció en plena calle y decidió rayar su coche con una llave. Abad, además de creer que esto se debe a la polarización política que estamos padeciendo en la actualidad, ha informado que sobre las medidas legales que va a poner en marcha: «Voy a ir a juicio y voy a pedir la máxima pena». Y hay más: el periodista mostró en directo las imágenes del incidente que grabó la cámara de su propio coche.

El presentador ha denunciado en directo el ataque vandálico que sufrió durante el fin de semana. Nacho Abad mostró a los telespectadores de ‘En boca de todos’ el vídeo de lo sucedido, grabado por la cámara de su propio vehículo, en el que se observa cómo una mujer decide dañar su coche. Preocupado por lo ocurrido, el periodista ha relatado en el programa cómo sucedieron los hechos.

«Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce. Acto seguido, decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro», empezaba explicando el presentador.

Además, Nacho Abad señalaba, que esta señora se sentía tan orgullosa de su obra que decidió inmortalizarlo: «Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó», apuntaba.

Por otro lado, el presentador ha querido comentar, que la comisaría de San Blas ha encontrado a esta chica, la ha detenido y están a la espera de juicio. «Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante», afirmaba Nacho Abad.

Dicho esto, en el programa de Cuatro producido por Mandarina se creó un debate sobre los peligros de ser una persona pública en la actualidad, en un momento de máxima polarización política. Abad, que estaba muy impactado en ese momento, quiso hacer una reflexión para su audiencia y exploner los peligros sociales que exixten ahora mismo: «No es una cuestión de daños materiales, sino de respeto y convivencia. Estamos tan polarizados… cuando un político te señala, ¿hay que tener cuidado? ¿Es síntoma de peligro en cuanto a calidad democrática?».