El accidente de tren en Córdoba deja cifras catastróficas y despliega un operativo de emergencia en toda Andalucía. Renfe ha reforzado sus conexiones mientras crece la presión política por fallos en seguridad.

El doble descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 41 personas fallecidas y 152 heridos, incluidas 12 personas en estado crítico en UCI y cinco menores afectados, según últimos datos confirmados por fuentes oficiales.

Las autoridades han identificado que 527 viajeros se encontraban a bordo de los dos convoyes implicados cuando, por causas que aún se investigan, se produjo la tragedia en un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Madrid.

Operativo de emergencia: cifras y respuesta sanitaria

Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo entre sanitarios, bomberos y Guardia Civil para atender a las víctimas, coordinar traslados y gestionar la escena del accidente. Varias ambulancias y helicópteros medicalizados han evacuado a los heridos más graves a centros hospitalarios de Córdoba, Sevilla y Málaga.

41 fallecidos confirmados.

152 heridos, 12 en UCI.

5 menores hospitalizados.

527 pasajeros afectados.

El Ministerio de Transportes ha activado los protocolos de atención a víctimas y familiares, y ha anunciado que se proporcionará asistencia psicológica y logística para desplazamientos. La prioridad ahora es estabilizar a los heridos críticos.

Investigación en marcha

El accidente ha disparado las alarmas sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y los mecanismos de seguridad. Aunque las autoridades aún no han concluido la investigación técnica, se ha confirmado que el tramo del siniestro estaba bajo obras de mantenimiento.

Expertos de Adif denuncian que la actual dirección de la empresa pública ha suprimido las estructuras de seguridad independientes que se crearon tras el accidente de Angrois (Santiago de Compostela), en el que murieron 80 personas en 2013. Según fuentes internas de la compañía, estos cambios organizativos han degradado los mecanismos de control y verificación en infraestructuras ferroviarias, poniendo en riesgo la seguridad de la red española de alta velocidad.

De hecho, el Gobierno encargó a una empresa de la trama PSOE la mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluía específicamente el tramo de Adamuz (Córdoba) por un precio de 61,25 millones de euros. Se trata del punto exacto donde se produjo este domingo en ese mismo punto el terrible accidente ferroviario.

Renfe y conexiones reforzadas

Tras la tragedia, Renfe ha anunciado el refuerzo de trenes y vuelos alternativos entre Madrid, Sevilla y Málaga hasta el próximo viernes para absorber la demanda de viajeros que utilizaban el corredor afectado.