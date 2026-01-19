Eduardo Inda ha cargado contra la izquierda por el doble rasero ante la tragedia de Adamuz (Córdoba). El director de OKDIARIO ha denunciado la hipocresía de quienes ahora piden unidad cuando fueron los primeros en politizar tragedias anteriores. «Las causas de la tragedia de Adamuz las tendrán que dilucidar los expertos, los técnicos, los que saben, los que tendrán lógicamente la última palabra, y los profanos mientras tanto, debemos estar callados y ser prudentes», ha señalado al respecto.

El periodista también ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha calificado de «Gobierno de incompetentes y de gafes». «Pero lo que es incontrovertible, empíricamente comprobable, es que éste es un Gobierno de incompetentes, de comisionistas y, además de todo eso, es un Gobierno de gafes, lo cual no es moco de pavo, teniendo en cuenta la que ha caído en los años que lleva Pedro Sánchez gobernando», ha señalado.

Inda ha recordado cómo esa misma izquierda que hoy invoca la unidad fue la que no dudó en utilizar políticamente las mayores tragedias que ha vivido España: «Ahora la izquierda pide unidad y que no se politice esta tragedia. Y es esa misma izquierda repugnante que politizó hasta la náusea el 11-M y consiguió un cambio de gobierno con una tragedia que dejó (con un macro atentado terrorista islamista) la friolera de 192 muertos y miles de heridos».

El director de OKDIARIO también ha aludido al caso más reciente de la DANA: «Hizo lo propio con Carlos Mazón y el PP con la DANA y no paró hasta matar al presidente elegido legítima y democráticamente por todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».

Eduardo Inda ha concluido sus declaraciones con una valoración sobre la actitud de la izquierda: «Y ahora piden unidad y no politizar la tragedia. En fin, son repugnantes, sencillamente. Ni más ni menos».