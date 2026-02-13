La Organización de Transportistas Plataforma Nacional Para la Defensa del Sector del Transporte ha trasladado al ministro Óscar Puente por vía urgente que el estado de las carreteras, en general, supone para los conductores un «altísimo riesgo»: «Es de extrema preocupación».

A través de una carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los profesionales de la carretera han puesto de manifiesto que en distintos tramos de la vía principal, «existen socavones, grietas, ondulaciones y un asfalto carente de agarre para los vehículos».

«Existen unos socavones donde si se mete la rueda, lo menos que puede pasar es que reviente al instante, pero suponiendo un «altísimo riesgo» de sufrir una salida de la vía, con las consecuencias de vuelco, involucrar a más vehículos, y acarrear víctimas incluso mortales», han advertido los transportistas en su escrito.

En el mismo documento critican a Puente que esta situación «ya viene de largo», pero ahora se ha vuelto aún más evidente y peligrosa por los últimos temporales que «han acentuado mucho más el mal estado actual» de la red.

«Hay tramos, donde es imposible transitar el carril derecho y parte del izquierdo», señalan. De hecho, los transportistas han dado datos concretos a Puente de incidencias que tuvieron lugar el pasado miércoles 11 de febrero en las carreteras:

«De Villa del Rio hasta el alto de Despeñaperros más de 20 vehículos han acabado en arcén por reventadas», han lamentado.

Asimismo, en su carta a Puente los transportistas señalan que la señalización de peligro «debe de ser algo muy provisional» y que el ministro debería dejar de creer que «con poner señales de peligro en la calzada se soluciona el problema».

Más impuestos y menos mantenimiento

Los profesionales han aprovechado el escrito, además, para echar en cara al Gobierno que, pese a estar pagando más impuestos, el estado de las carreteras es cada vez peor.

«Estamos hartos de ver cómo durante meses incluso años, hay tramos sin arreglar y con las señales ya descoloridas de peligro, cosa que nos parece una tomadura de pelo», han denunciado.

«Ustedes han reducido la inversión en mantenimiento de carreteras en un 40% respecto a hace 10 años. No tiene sentido que pagando un 60% más de impuestos que hace 10 años, la inversión sea reducida «algo no cuadra», han subrayado dejando caer que hay dinero mal gestionado por parte de Puente.

Puente autorizó camiones más pesados

En este contexto, desde la Plataforma Nacional Para la Defensa del Sector del Transporte también han recriminado al ministro su decisión de autorizar la carga de camiones hasta los 4.000 kilos y la circulación de mega-camiones y Dúo-trailers.

«Supone agravar mucho más la rotura de las calzadas, además del peligro para los conductores que acarrean estos vehículos (tema que venimos denunciando desde hace tiempo y ustedes ignoran)», han apostillado.

Con todo ello han exigido por parte de Óscar Puente «una respuesta inmediata», así como «la intervención efectiva al arreglo de las carreteras», priorizando aquellas en peor estado, y siguiendo por el resto.

Asimismo, han solicitado la realización de un informe Nacional de toda la Vía Principal, «con exposición de su estado, tramos a arreglar y presupuesto a destinar».

«Haremos responsable a su Ministerio, del daño material y personal que siga ocasionando, la omisión de la obligación y responsabilidad, que usted en primera persona, y su Ministerio en general, tienen que asumir. Esperamos una pronta respuesta a esta cuestión de extrema urgencia», han finalizado.