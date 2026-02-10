Bruselas advierte a Sánchez de que España no está preparada para temporales como el de Andalucía 

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha advertido este martes en el Parlamento Europeo de que España -así como otros países de la UE afectados por el temporal- «no está lo suficientemente preparada» para hacer frente a fenómenos extremos como las borrascas que han golpeado recientemente a Andalucía. Lahbib ha instado a «aumentar radicalmente» el nivel de preparación frente al riesgo climático.

Durante el debate celebrado en Estrasburgo sobre los recientes temporales en el sur de Europa, la comisaria ha señalado que catástrofes como las vividas en España, Portugal, Italia, Malta y Grecia «no serán las últimas» y ha reclamado anticipación, cooperación y más inversión en prevención. A su juicio, los instrumentos civiles y económicos deben estar «por defecto» preparados ante nuevos desastres.

Lahbib ha avanzado que la Comisión presentará próximamente una propuesta legislativa para establecer un nuevo marco de resiliencia climática en la UE. Aunque no ha concretado fechas, ha subrayado que este plan buscará integrar la gestión preventiva de catástrofes en todas las políticas comunitarias, con medidas de apoyo para ciudadanos, empresas y administraciones.

«Tenemos que combinar recursos nacionales con cooperación europea para proteger mejor a la ciudadanía, los ecosistemas y la economía», ha afirmado. También ha recalcado que invertir en prevención «es siempre ventajoso, económica y humanamente».

La comisaria ha recordado que la Unión Europea dispone del Fondo de Solidaridad y del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activables para cubrir gastos públicos de emergencia y reconstrucción. Además, ha mencionado el uso de fondos agrícolas y de cohesión para mitigar el impacto económico en sectores clave como el campo y los montes.

Finalmente, Lahbib ha apelado al respaldo del Parlamento Europeo para sacar adelante este marco legislativo: «El éxito de estas iniciativas depende en última instancia de su apoyo», ha afirmado, haciendo un llamamiento a la solidaridad ante un clima cada vez más extremo.