Las borrascas en Andalucía se ceban con las carreteras y la agricultura: destrozos de 4.000 millones

Las lluvias torrenciales provocadas por un tren de borrascas que afecta a Andalucía desde hace varios días han dejado pérdidas que superarán los 4.000 millones de euros, según las primeras estimaciones. La mayor parte de los daños se concentran en la agricultura, con cerca de 3.400 millones, y en las infraestructuras viarias, con más de 500 millones.

El impacto de este fenómeno meteorológico extremo ha provocado más de 10.000 emergencias y ha obligado al desalojo de más de 11.000 personas en toda la comunidad, aunque unas 2.000 ya han podido regresar a sus viviendas este domingo. El río Guadalquivir continúa en nivel rojo en varios tramos, aunque el riesgo va descendiendo. En Ubrique, se construyen diques de contención para evitar nuevos desbordamientos.

El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, ha solicitado fondos extraordinarios al Ejecutivo central y a la Unión Europea para atender los daños. La Junta también planea revisar su presupuesto autonómico y reprogramar fondos europeos para destinarlos a la reparación de carreteras, ayudas a familias y apoyo a sectores económicos afectados.

Moreno, además, ha señalado este lunes que el número de desalojados en la comunidad autónoma como consecuencia de los efectos del tren de borrascas que se ha registrado en las últimas semanas «ha bajado a 6.000», si bien ha remarcado que «los efectos del temporal siguen presentes» en esta región.

«Se mantienen 19 escenarios operativos y el número de desalojados ha bajado a 6.000», ha concretado Juanma Moreno en este mensaje en el que también ha puntualizado que «los pasos hacia la normalidad se van a seguir dando desde el control y la prudencia».

El campo andaluz sufre el temporal

En cuanto al campo andaluz, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que «hasta que no baje el agua, no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales». No obstante, la Junta estima ya un impacto del 20% sobre la producción agrícola, valorada en 17.000 millones en 2024. Para evaluar las pérdidas, se desplegarán más de 900 técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias.

Este domingo seguían afectadas 216 carreteras andaluzas: 119 inundadas, 53 con desprendimientos y 31 con daños en el firme. Sólo la reparación de estas infraestructuras supondrá una factura superior a los 500 millones, según ha anunciado el presidente Moreno.

Desde el Gobierno central, la vicepresidenta María Jesús Montero ha prometido «anticipar ayudas sin esperar al Fondo de Solidaridad europeo» y ha subrayado que se priorizará la recuperación de las familias y las infraestructuras dañadas. Así lo manifestó desde Villafranca de Córdoba, una de las localidades afectadas por la crecida del Guadalquivir.