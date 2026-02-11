La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la recaudación de impuestos del Gobierno en España se habría elevado un 9,5% en el año 2025, impulsada de manera similar por la economía y los elevados precios, seguido por los límites en el Impuesto sobre Sociedades.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado este miércoles la actualización del ‘documento técnico sobre la variabilidad de los ingresos tributarios’, en el que analiza los factores que impulsan el aumento de dichos ingresos desde 2019.

En concreto, los componentes real y de precios explican un 32% y un 38% del incremento respectivamente, y el aumento del tipo medio efectivo en el IRPF, un 11% adicional. Asimismo, un 27% está vinculado al restablecimiento de límites en el Impuesto sobre Sociedades y la recuperación plena de los tipos en el IVA.

Por el contrario, la autoridad fiscal independiente prevé que otros elementos diversos detraerán un 9% la recaudación, como consecuencia del elevado desembolso ligado a la sentencia en favor de los mutualistas.

Más impuestos tras la pandemia

En su análisis, la AIReF señala que, en los años inmediatamente posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, se registraron tasas de crecimiento de la recaudación por encima del 14%.

De acuerdo con los datos del organismo, el 46% del crecimiento de la recaudación de 2021 se explicaba por el componente real, que impulsó los impuestos directos e indirectos, mientras que, en 2022, por el contrario, fue el componente precios el principal factor, alcanzando un 45% del crecimiento, con especial incidencia sobre el IVA.

IVA e Impuesto de Sociedades

En el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades se identifica una parte del incremento que no se puede explicar por ningún factor, que alcanzó su máximo en 2021, se redujo progresivamente en 2022 y 2023, pero repuntó significativamente en 2024.

En el caso del IVA, la variabilidad no explicada se produce por la separación observada desde 2021 entre la evolución del gasto final sujeto a IVA y la demanda nacional, que sigue siendo abultada pese a las revisiones de la Contabilidad Nacional anual.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, es consecuencia de la separación entre las bases de este impuesto y el excedente bruto de explotación, y muestra, principalmente, la dificultad para reflejar en variables económicas peculiaridades del impuesto como la exención por doble imposición y la compensación de bases imponibles negativas. La variabilidad no explicada alcanzó su máximo en 2021 y se redujo progresivamente hasta 2023.