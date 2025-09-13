Quién es Gorka Márquez: su edad, su pareja y biografía del juez de ‘Bailando con las estrellas’

Mediaset España tiene como objetivo hacer de esta temporada televisiva una de las mejores, y ya lo está dejando claro. Hace unos días, los espectadores del grupo de comunicación fueron testigos del inicio de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Una apuesta muy interesante que ocupará la parrilla televisiva durante los próximos dos meses. Pero, no ha sido el único estreno. Este sábado, 13 de septiembre, la audiencia tendrá la oportunidad de ver una nueva edición de Bailando con las estrellas. Una nueva temporada donde nuevas celebridades mostrarán sus pasos prohibidos en la pista de baile y en la que no faltará Gorka Márquez.

El programa de bailes se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Por ello, la productora ha querido contar con el mejor equipo de profesionales: Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez. Pero, ¿quién es el bailarín profesional que pondrá a tono a las celebridades? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y por le más personal del artista. Un profesional que también ha brillado con luz propia en la televisión británica. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido el 4 de septiembre de 1990 en Bilbao, Gorka Márquez es un bailarín profesional que se ha hecho conocido a nivel público por su participación en diversos programas de televisión. Su pasión por el baile lleva con él prácticamente toda la vida. Pues, fue a los 12 años cuando empezó a formarse en esta disciplina. Un talento que lo llevó a representar a España en el Campeonato Mundial Latino de 2010.

Luego, en el 2014, se unió a la gira de danza en vivo Burn the Floor. En el 2016, se unió al programa británico Strictly Come Dancing. Una participación muy exitosa que le llevó a formar parte del formato durante ocho temporadas. Una carrera profesional que fue creciendo a pasos agigantados durante los años siguientes. De hecho, ha impartido clases y bailado con Karen Hauer en la gira de baile de Dancing With The Stars Weekends.

Su talento y éxito profesional no ha pasado desapercibido en España. Por ello, en el 2024, se convirtió en uno de los grandes fichajes de Mediaset España para el programa de Bailando con las estrellas. Una labor que ejecutó a la perfección, por lo que ha vuelto a ser elegido para unirse en la edición del 2025.

Su lado más personal

En redes sociales, Gorka Márquez se muestra como una persona muy cercana con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, el artista acumula casi un millón de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su profesión y con su día a día.

A nivel personal, el bailarín se comprometió con la actriz británica Gemma Atkinson. Una historia de amor que ha ido creciendo con el paso de los años y por la que han dado la bienvenida al mundo a dos hijos en común.