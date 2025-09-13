Quién es Tania Medina: su edad, su pareja y por qué es famosa

Bailando con las estrellas regresa a Telecinco y lo hace de la mano de su nueva edición. El popular programa de talentos se ha convertido en uno de los más vistos del grupo de comunicación, por lo que esta trayectoria final del 2025 no podía quedarse sin nuevas entregas. Una nueva aventura a la que se han unido nuevas celebridades, siendo Tania Medina uno de los grandes fichajes. Y es que, la canaria ha llegado al programa con el objetivo de darse a conocer desde otra perspectiva. Un nuevo reto profesional que ha aceptado encantada y con el que promete darlo todo.

Como es bien sabido por todos, la joven ha logrado labrarse una trayectoria en el mundo del entretenimiento y de las redes sociales. Una carrera como influencer que crece a pasos agigantados. Además, también ha trabajado como modelo y ha participado en importantes certámenes de belleza. Un conjunto de proyectos que, sin verlo venir, le terminaron presentando a su actual pareja. Por ello, y con motivo de su participación en un nuevo reality de Telecinco, realizamos un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal de la joven de 27 años.

Su carrera profesional

Nacida el 6 de mayo de 1998 en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, Tania Medina es una modelo e influencer que se ha hecho conocida por sus proyectos televisivos. Antes de saltar a la fama estudió Derecho en la universidad de su ciudad natal. Pero, siempre sintió una gran pasión por el mundo de la moda.

Poco a poco, la joven fue trabajando para poder participar en importantes certámenes de belleza. De esta manera, obtuvo el título de primera dama de honor, el pasado 2019. Pues, desfiló sobre las tablas de Miss World Spain y también participó en Miss World Tenerife. Todo ello sumado a sus pinitos como reportera en Televisión Canaria.

Dio el salto a la televisión al participar en La isla de las tentaciones, formato donde puso a prueba su historia de amor con Alejandro Nieto. Tras ello, se unió a Supervivientes 2022 y llegó a tener su propio canal de Mtmad, el cual tituló Be adventurer. Sin embargo, su contenido para Mtmad terminó siendo cancelado por no obtener las visitas esperadas.

Su lado más personal

En redes sociales, Tania Medina ha intentado forjar su perfil como influencer. De hecho, se ha convertido en la embajadora de varias marcas. Una exposición pública donde le gusta compartir contenido relacionado con sus viajes, su día a día y sus proyectos profesionales. Asimismo, actualmente, está compartiendo contenido sobre sus ensayos en Bailando con las estrellas.

Por otro lado, a nivel sentimental, es de conocimiento público su romance con Alejandro Nieto. La pareja se conoció en uno de los certámenes de belleza en los que participaba ella, donde él era miembro del jurado. Una historia de amor que comenzó en el 2019 y que ha vivido varias idas y venidas. De hecho, la pareja protagonizó algunas infidelidades durante su paso por La isla de las tentaciones y han tenido momentos de tensión en redes sociales. Sin embargo, a pesar de todo, continúan disfrutando de su noviazgo.