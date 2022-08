Tania Medina se ha sincerado con sus seguidores y ha contado cuáles son las secuelas físicas que no ha dejado de sufrir tras su paso por Supervivientes 2022. La influencer ha sido clara y ha mostrado la cara B del reality más extremo de Mediaset.

Hace ya un mes desde que los espectadores de Supervivientes 2022 pudieron saber quién había sido el ganador de esta edición. Alejandro Nieto, pareja de Tania Medina, se coronó como el rey de la supervivencia. Sin embargo, el precio que los concursantes de un reality de tal calibre tienen que pagar posteriormente es alto.

Tania Medina, novia del ganador de esta edición de Supervivientes, también estuvo concursando junto a su novio. Su fin en Supervivientes tuvo fecha hace ya tres meses, y ha sido ahora cuando la influencer ha querido contar todos los problemas hormonales que está sufriendo tras su salida del concurso.

La joven de 23 años se ha abierto en canal y les ha contado a todos sus seguidores de Instagram los problemas de salud que tiene, que no han dejado de crecer tras su aventura en Honduras. Tal y como ya ha contado en varias ocasiones, ha tenido que verse en la situación de visitar a especialistas para paliar sus dolencias de estómago.

«Los síntomas han desaparecido casi todos y solo tengo un poco de hinchazón por la noche y un poco de gases. Yo no soy celíaca hasta que la prueba diga lo contrario», comenzaba diciendo en su perfil de Mtmad.

«Tengo el síndrome del intestino irritable y la lactosa me sienta mal y yo misma me la fui quitando. El doctor me ha dicho que no tome lactosa. Hidratos puedo consumir todos los que quiera mientras sea arroz, quinoa, batata…», concluyó.

Sin embargo, la canaria ha ido arrastrando esos problemas, junto a los hormonales, hasta la actualidad. Tal y como nos ha hecho saber, “me ha venido la regla dos veces este mes. Se me adelantó y luego vino en su día. Me han salido muchos granitos, hacía muchos años que no la tenía así, se me está cayendo mucho el pelo. Estoy de mal humor y me da por llorar”.

Y es que el desbarajuste hormonal por el que está pasando la joven es evidente, pues ha querido mostrarnos una prueba de ello vía stories. “Por el momento no voy a dejar las pastillas anticonceptivas, pero quiero probar el anillo que muchos me lo habéis recomendado. Tengo que hablar con mi ginecóloga”, ha relatado.

Pero esto no es todo, ya que la novia de Alejandro Nieto también se tuvo que enfrentar, en su día, al famoso ‘efecto rebote’, recuperando los ocho kilos que había perdido en tiempo récord. Aún así, la influencer tiene claro que su objetivo ahora es tonificar su cuerpo, y, con su habitual rutina de gimnasio, piensa alcanzarlo.