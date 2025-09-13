Quién es Blanca Li: su edad, su pareja y biografía de la jueza de ‘Bailando con las estrellas’

Bailando con las estrellas pondrá a bailar a muchos de los famosos más conocidos del universo Mediaset, pero su paso no será un camino de rosas. El jurado, formado por Inmaculada Casal, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Pelayo Díaz, no se lo pondrán nada fácil a los concursantes, que deberán olvidarse de los privilegios a los que están acostumbrados y tendrán que esforzarse al máximo. Blanca Li repite como jurado, por lo que es el momento perfecto para repasar su vida y su enorme trayectoria profesional.

Esta granadina nacida en el año 1964, se llama Blanca María Gutiérrez Ortiz, por lo que Blanca Li es su nombre artístico. Aunque es una estrella de la danza, siendo una niña arranca con la gimnasia rítmica, llegando a estar muy cerca de representar a España en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, pero una decisión motivada por su físico la dejó fuera a última hora.

Tras probar con el ballet, con apenas 17 años viajó a Nueva York, donde se formó en estilos más modernos y provocadores con el rap y el hip hop, que por entonces estaban dando sus primeros pasos. Tras formar una compañía que fusionaba el flamenco y el rap, regresó a España, donde creó su primera compañía de baile y fue seleccionada para formar parte del programa de la Expo del año 1992, celebrada en Sevilla.

Según su propia biografía, Blanca Li ha dirigido y coreografiado ballets, óperas y musicales en todo el mundo. Entre ellos, Les Indes Galantes en la Ópera de París, Shéhérazade para el Ballet de la Ópera de París, Treemonisha en el Châtelet, El Quijote del Plata para el Ballet Nacional del Sodre de Uruguay y, más recientemente, Pulcinella para el Ballet Nacional de España».

También ha trabajado en campañas de publicidad y videoclips, siendo la responsable de las coreografías y los bailarines que en ellas participaban. En el cine también ha tenido una gran trayectoria, trabajando con directores como Pedro Almodóvar.

Entre los grandes nombres, tantos artistas como marcas con los que ha trabajado, encontramos algunos que todos conocemos: Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, CHANEL o Stella McCartney.

Blanca Li es una leyenda en el mundo de la danza

Entre sus reconocimientos más importantes, está el haber sido elegido como miembro de la academia Francesa de Bellas Artes, además de ser la directora artística de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. En el país vecino fue condecorada como Caballero de la Legión de Honor en Francia, además de haber conseguido la medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes en España.

Su pareja y el origen de su nombre

De su vida privada poco se conoce, ya que es muy discreta. Su marido es el matemático francés, aunque con orígenes coreanos, Étienne Li, al que conoció en Nueva York. Por su ‘culpa’ se mudó a Francia, donde decidió cambiarse el apellido y adoptar, cuando todavía no estaban casados, el suyo.

La explicación no es otra que en Francia el apellido Gutiérrez les resulta muy complicado, lo que se convertía en una tortura hacer reservas o dar su nombre para cualquier gestión, por eso decidió que el de su pareja, que no tenía esos problemas, era perfecto para usarlo como propio.