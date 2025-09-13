Quién es Inmaculada Casal: su edad, en qué trabaja y su vínculo con María del Monte

No es ningún secreto que, a lo largo de su trayectoria profesional, Inmaculada Casal ha formado parte de un gran número de sorprendentes y exitosos proyectos en televisión. Cabe destacar que la gran mayoría de ellos, de hecho, tienen estrecha vinculación con Canal Sur Televisión, canal al que lleva vinculado desde prácticamente sus inicios. Recientemente, saltó una sorprendente noticia, como es la de su confirmación como parte del jurado de la nueva edición de Bailando con las estrellas, con quien compartirá rol con grandes profesionales como son Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora. De esta manera, es más que evidente que estamos ante el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Inmaculada Casal, así como hacer hincapié en diversos aspectos de su vida personal, a través de su edad, su pareja y su biografía.

La trayectoria profesional de Inmaculada Casal

Nacida el 15 de febrero de 1964 en Barcelona, aunque de familia andaluza, se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. También estudió (aunque no terminó) la carrera de Derecho. Ya en la facultad, Inmaculada comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la información, como es el caso de la agencia Sevilla Press (1984) y Telesur (1985). Con posterioridad, trabajó en la Dirección General de Medios de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, lo que con posterioridad conoceríamos como Radio y Televisión de Andalucía.

No fue hasta 1988 cuando comenzó su vida laboral de la mano de Canal Sur Televisión, obteniendo su plaza como redactora de Servicios Informativos a través de una oposición. No solamente trabajó en el Área de Sociedad de Informativos de la cadena andaluza, sino que también fue presentadora de formatos como Diario 1, Teledía o, incluso, Diario Fin de Semana. Durante años fue corresponsal de Casa Real.

Uno de los grandes puntos de inflexión en su trayectoria llegó en 1997, cuando fue la directora, creadora y presentadora del programa Contraportada en Canal Sur Televisión, que estuvo en antena hasta 2009. Todo ello mientras, entre los años 2000 y 2002 fue subdirectora del programa Contigo de la cadena pública andaluza.

Con el paso del tiempo, fue nombrada redactora jefa de Servicios Informativos de Canal Sur Televisión. Es más, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024, ejerció como directora y presentadora de Andalucía de tarde. Sin duda, es un hecho que gran parte de la trayectoria de Inmaculada Casal está intrínsecamente vinculada con esta cadena de televisión. Ahora, ha querido adentrarse en una nueva etapa profesional, como es ser miembro del jurado de Bailando con las estrellas.

Su vida personal

La periodista estuvo casada con Alfredo Alonso de la Florida Ruiz, con quien tuvo dos hijos. En junio de 2022, tras salir a la luz numerosos rumores al respecto, Inmaculada Casal y María del Monte hicieron público su noviazgo en la celebración del Orgullo en Sevilla. Con posterioridad, ambas anunciaron su enlace matrimonial tras más de dos décadas de relación sentimental.