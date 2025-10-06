El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes que los 28 ciudadanos españoles que permanecían retenidos en Israel tras la interceptación de la flotilla pro-Palestina serán repatriados a lo largo del día, después de que el domingo regresara a España un primer grupo de 21 activistas.

Albares ha señalado que ha mantenido «contacto directo» con las familias de los 28 españoles que continúan en un «centro penitenciario israelí», a las que ha trasladado el compromiso del Gobierno de que «si no hay imprevistos», los detenidos «saldrán este lunes con destino a España».

«Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel», ha añadido el ministro, que también ha pedido prudencia hasta que «estén todos sentados y con el avión en el aire», si bien es previsible que hoy llegue a suelo español el grupo de 28 ciudadanos españoles restantes.

Albares ha afirmado que «igual que con el grupo de 21 ciudadanos», Exteriores ha ofrecido encargarse «completamente» de la repatriación y del coste de la misma para los 28 españoles que faltan por volver. Ha reivindicado además que su Ministerio va a «hacer todo lo que haga falta» para que «lleguen lo más rápidamente posible a España».

Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido reservarse todos los detalles hasta que salga el último español en libertad.

Se negaron a una deportación voluntaria

A diferencia de los 21 repatriados de este domingo, los 28 restantes se negaron a firmar una petición de «deportación voluntaria», así lo anunció el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, que es abogado de la flotilla, en un mensaje en redes sociales.

«El resto se ha negado a firmar, por eso estarán tres días como máximos detenidos, a la espera de la comparecencia ante el juez y que ratifique la deportación forzosa», ha precisado.

Por otro lado, El Gobierno de Pedro Sánchez ha desafiado nuevamente a Israel al acusarlo de «secuestrador» por haber interceptado la flotilla de Gaza y haber retenido a sus miembros. Ha sido precisamente en el Aeropuerto de Barajas donde el Gobierno, por boca de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado textualmente a Israel de haber «secuestrado ilegalmente» a los integrantes de la flotilla.