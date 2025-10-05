Radicales propalestinos torpedean a los periodistas que esperaban el regreso en avión de la flotilla

Varios radicales propalestinos han torpedeado la cobertura de los periodistas que esperaban el regreso en avión de la Flotilla de Ada Colau este domingo 5 de octubre en el aeropuerto de Barajas. Entre ellos, han boicoteado a la reportera de OKDIARIO Laura Fernández-Cañas que ha ido este domingo a informar sobre la llegada de los miembros de la Flotilla de Ada Colau.

Como se puede ver en el vídeo, la reportera de OKDIARIO explica que no entiende por qué no la dejen colocarse para grabar la llegada si no tienen ninguna autoridad: «Sólo digo que son amigos y lo han pasado muy mal», se ha explicado un hombre que llevaba un peto amarillo.

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de lo siguiente:

Chinches

La izquierdista Greta Thunberg se ha quejado de que en su celda había insectos y chinches.

Paredes pintadas

Otros miembros de la Flotilla de Gaza deportados el sábado a Turquía se han quejado de que las paredes de las celdas en las que habían esperado estaban pintadas.

Sillas duras

Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de que les han obligado a estar sentados en sillas duras.

Servicio de comida lento

Además, se han quejado de que Israel ha tardado horas en servirles comida y agua.

Sánchez paga el viaje

En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado a los miembros españoles de la Flotilla el billete de su viaje. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se ha costeado el billete de avión de regreso de los deportados españoles.

La prensa ha recibido gritos, empujones y bloqueo del paso, lo que ha dificultado la cobertura mediática y ha generado preocupación por la seguridad del personal de prensa.

Los periodistas han ido a Barajas para recoger testimonios sobre las condiciones de detención de Israel. Los miembros de la Flotilla de Ada Colau se han quejado de que han estado en celdas con asientos planos, presencia de insectos y lentitud en el servicio de agua y comida.

Mónica García les recibe en Barajas

Mónica García ha recibido este domingo a los españoles deportados de la Flotilla de Gaza de Ada Colau en Barajas. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha trasladado al aeropuerto de Barajas para recibir a los españoles deportados de la flotilla organizada por Ada Colau, financiada por los terroristas de Hamás. A su llegada, García ha atendido a los medios de comunicación y se refirió a los deportados, señalando que «han tenido un gesto de valentía y apoyan el fin del genocidio de Israel».

La ministra ha destacado además que los ciudadanos españoles habían sido «retenidos ilegalmente» y ha subrayado la importancia de brindarles «calor y cobertura». García ha insistido en su rechazo a la violencia y a la violación de normas internacionales, afirmando que «decimos que no al genocidio de Hamás» y «decimos que no a la violación sistemática de la ley internacional».