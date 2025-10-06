Calendario laboral País Vasco 2025: ¿se traslada el 12 de octubre?

El próximo domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y algunas comunidades trasladarán el festivo al lunes 13 de octubre. El País Vasco no moverá la festividad por el Día de la Fiesta Nacional, así que el primer día de la semana será un día laborable y lectivo en Euskadi. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario laboral y la fiesta del 12 de octubre en el País Vasco.

Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y, en todos los puntos de España, se conmemorará el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. En 2025, este festivo nacional cae en domingo y, por ello, algunas comunidades autónomas, acogiéndose al Real Decreto 2001/1983, han decidido mover al lunes 13 de octubre este festivo. Las comunidades en las que será festivo el lunes 13 de octubre son las siguientes:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Castilla y León.

Extremadura.

Así que para los ciudadanos del País Vasco, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, será otro domingo más y el lunes 13 de octubre será laborable, según reza el calendario laboral del País Vasco. Los estudiantes y niños de esta comunidad también tendrán clase, como indica el calendario escolar del País Vasco para el año 2025. De cara al próximo año 2026, ya se ha confirmado que el 12 de octubre de 2026 sí que será festivo en esta zona de España.

El calendario laboral en el País Vasco

Así que los ciudadanos del País Vasco no podrán disfrutar de un festivo extra por este 12 de octubre de 2025, algo que sí ha sucedido años atrás. Según reza el calendario laboral, los habitantes de esta comunidad autónoma podrán disfrutar de cuatro festivos hasta final de año:

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

De cara al próximo año 2026, el Gobierno del País Vasco ya aprobó hace unos meses el calendario laboral. En el calendario laboral del País Vasco se mantendrán las mismas fechas festivas que en 2026 y además se añadirán dos más, ya que el 1 de noviembre y el 6 de diciembre caen en festivo. Por ello, se incluye como festivo el 19 de marzo, día de San José, y el 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, el patrón de España. Estos son los festivos en el calendario laboral del País Vasco de cara al próximo año 2026: