¿Quién va hoy ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 6 al 8 de octubre de 2025

Pasapalabra sigue siendo, con permiso de La ruleta de la suerte, el concurso más visto de la televisión y es, en muchas ocasiones, el programa más visto de la jornada, algo que Roberto Leal consigue gracias a sus concursantes. Rosa Rodríguez y Manu Pascual continúan haciendo historia con su récord de permanencia, aunque eso significa que no se llevan el premio por el momento. Para intentar solucionar eso, tendrán a cuatro nuevos famosos en el plató, que formarán parte de su equipo y les ayudarán con las pruebas del programa de Antena 3. Estos son los invitados del seis y hasta el ocho de octubre de 2025.

Josema Yuste

El invitado de Pasapalabra es uno de los grandes del humor de nuestro país gracias al dúo cómico Martes y Trece. Durante gran parte de los años 80 y 90, Josema y su compañero Millán Salcedo hicieron reír a toda España con momentos que pasaron a la historia como ‘la empanadilla de Móstoles’.

Actualmente, está centrado en su faceta como productor teatral y como actor, donde se ha convertido en uno de los que más teatros llena en los últimos años.

Pastora Vega

La actriz y presentadora es una de las más queridas de nuestro país. Además de por su trabajo, la invitada de Pasapalabra formó con Imanol Arias una de las parejas más conocidas del panorama nacional desde 1984 y hasta 2009, momento en el que separan sus caminos. En 2024 rompió su relación con otro gran actor como es Darío Grandinetti tras ocho años de relación.

Su último gran proyecto ha sido la serie ¿A qué estás esperando?, que se puede ver en atresplayer, que está basada en las novelas de Megan Maxwell, tituladas Tampoco pido tanto y ¿A qué estás esperando?

Supremme de Luxe es una veterana de ‘Pasapalabra’

Supremme de Luxe en ‘Pasapalabra’. La presentadora de Drag Race España se ha convertido en una cara habitual de atresplayer y su llegada al grupo de comunicación ha sido una revolución. Además de presentar el concurso en la plataforma de Atresmedia, también ha pasado por la última edición de Tu cara me suena, donde dejó una gran muestra de su buen hacer en el escenario. No es la primera vez que pasa por el concurso de Roberto Leal, por lo que tendrá que demostrar que conoce la dinámica de las pruebas y que podrá aportar valiosos segundos para su equipo

Óscar Pereiro

El ex ciclista ganó en el año 2006 el Tour de Francia, pasando a la historia en el mundo del deporte. Desde el año 2000 y hasta el 2010, cuando se retiró, destacó por sus victorias de etapa y por su combatividad, aunque no pudo lograr más victorias en grande rondas en la clasificación.

Desde que abandonó el ciclismo profesional probó suerte en el mundo de los rallyes (como copiloto) e incluso jugó en el C.D. Coruxo, un equipo gallego con el que jugó en categorías inferiores. Actualmente, compagina su labor como embajador del mundo del ciclismo con su trabajo como comentarista en Movistar Plus+, COPE y El Chiringuito de Jugones.