La compañía Telefónica ha decidido reemplazar a Markus Haas, consejero delegado de su filial alemana (Telefónica Deutschland Holding AG). Haas asumió el cargo en enero de 2017, en el marco del nuevo plan estratégico que prepara la empresa para afrontar los retos futuros.

Así, Markus Haas será sustituido como parte de una revisión de estrategia encabezada por el presidente del grupo, Marc Murtra.

En concreto, Murtra tiene previsto anunciar un nuevo plan estratégico para la empresa española de telecomunicaciones en una jornada para inversores, que se celebrará el próximo 4 de noviembre, según ha adelantado Bloomberg.

Telefónica está trabajando en numerosos análisis

Ante esta situación de cambio, Telefónica «está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos del grupo. Sin embargo, desde Telefónica se ha desmentido que se vaya a plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en este momento».

Estas declaraciones son en respuesta a la información publicada por Expansión, según la cual Telefónica está analizando la posibilidad de acometer un nuevo ERE que podría rondar los 6.000 empleados.

Por otro lado, fuentes sindicales han asegurado que Telefónica no se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores en relación a un posible despido colectivo, no obstante, si que han alertado de que un escenario con un nuevo ajuste de plantilla es el esperado.

Cabe señalar que Murtra participó el pasado viernes en Los Desayunos del Ateneo y fue preguntado sobre la posibilidad de un nuevo ERE en la empresa, a lo que contestó que la teleco no comenta en medios públicos su «forma de gestionar».

Sin negar la opción de un expediente de regulación de empleo en la compañía, el directivo se limitó a destacar la «gran relación» de la empresa con los sindicatos.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

Asimismo, el último ajuste de plantilla en la teleco afectó a los trabajadores de sus tres principales filiales (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y se saldó con una adscripción voluntaria al ERE del 106%, con un total de 3.640 solicitudes para un total de 3.420 plazas.

El coste del despido colectivo de 2024 fue de alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúan en unos 285 millones de euros anuales.