Marc Murtra está enfrascado en la elaboración del nuevo plan estratégico que Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre. Dentro de las opciones que el presidente de la operadora ha planteado para este plan, se encuentra la venta de su filial Telefónica Tech si alguien paga un precio adecuado, un negocio que considera que «no es necesario» en la nueva etapa de la compañía, según fuentes cercanas a la misma.

Estas fuentes explican que «la decisión aún no está tomada, es una opción más que se baraja para el diseño del plan, pero tiene todo el sentido dentro de la visión estratégica que tiene Murtra para Telefónica, en la que Tech no encaja». Esta filial ofrece servicios de «Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain».

Como es sabido, Murtra quiere dar un giro estratégico a Telefónica para completar las dos grandes tareas que dejó pendiente su antecesor, José María Álvarez-Pallete, con su salida en febrero: impulsar la cotización de la acción en Bolsa y reducir la deuda. Para ambas cosas, necesita incrementar la rentabilidad de la operadora, que será el eje del citado plan estratégico.

Con ese fin, está vendiendo las filiales en Latinoamérica, una región que en su día fue la gallina de los huevos de oro para Telefónica pero que hace años que dejó de ser rentable (e incluso deja pérdidas en algunos países).

Pero eso no es suficiente para alcanzar el objetivo. Y dado que el negocio de telecomunicaciones en los países desarrollados es muy maduro y tiene poca capacidad de crecimiento, la única vía es acometer operaciones corporativas, es decir, adquisiciones: primero intramercado (como es de dominio público, pretende comprar Vodafone en España) y, en una segunda etapa, transnacionales, según ha declarado el propio Murtra.

Difícil encaje

Y en ese nuevo rumbo de Telefónica, la filial Tech tiene un encaje difícil; es más, su venta puede aportar ingresos para acometer futuras adquisiciones. «No es que sobre, pero no es necesaria para los planes de Murtra. Si aparece un comprador que ofrezca un precio adecuado, se venderá; y si no, siempre aportará a la cuenta de resultados», según las fuentes.

El mercado de Tech es muy competitivo, ya que en ese mercado están presentes las grandes telecos, los gigantes tecnológicos norteamericanos y multitud de empresas y start-ups de menor tamaño. Por tanto, es un negocio donde es muy difícil alcanzar una cuota de mercado relevante.

Dentro de la nueva etapa de Telefónica, Murtra ha acometido varios cambios en el equipo de dirección para situar a personas de su confianza en sustitución de las de Pallete. Entre estos cambios, se encuentra precisamente el consejero delegado de Tech, José Cerdán, relevado en marzo por Sofía Collado.

Asimismo, ha hecho algo muy habitual cuando llega un nuevo presidente a una gran compañía: amortizar de golpe los activos devaluados (en este caso, las filiales norteamericanas), lo que implica asumir fuertes pérdidas el primer año.

Pero, a partir de entonces y con el balance limpio, Telefónica tiene un gran potencial de mejora, lo que los analistas llaman upside. Máxime si Murtra consigue sacar adelante su estrategia, para lo cual necesita un cambio en la política de competencia de la Comisión Europea que favorezca las fusiones en el sector.