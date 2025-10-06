Bob Pop quiere ser el sucesor de Ada Colau en Barcelona: «Me gustaría entrar en política»

Bob Pop quiere ser el sucesor de Ada Colau como alcalde de Barcelona: «Me gustaría entrar en política». Bob Pop se presentaría con Barcelona en Comú. El escritor y crítico de TV ha hablado ya con la ejecutiva de los Comuns. Empezará a participar en los procesos de selección. Bob Pop cerró la lista de la ex alcadesa en 2023. En esta etapa, considera que puede aportar a la política municipal.

El escritor y crítico de TV Roberto Enríquez, que utiliza el nombre de Bob Pop, ha defendido la política municipal que llevó a cabo la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau al frente del ayuntamiento, entre 2015 y 2023. En este sentido, ha sugerido que no está a favor del actual primer alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC).

«Hacer política desde una ciudad como Barcelona podría estar muy bien», ha ha afirmado sobre su futuro.

Durante su entrevista con la Cadena Ser, Bob Pop ha avanzado que su programa electoral se resumiría en una frase: todo lo que sea necesario no será un negocio.

Tras la salida de Ada Colau del Ayuntamiento de Barcelona, y una vez que Jaume Collboni se hizo con el consistorio en 2023, los Comuns quedaron bajo el liderazgo de Janet Sanz, mano derecha de la ex alcaldesa. Sin embargo, hace unas semanas Sanz anunció su salida de la primera línea política, incluida su acta de concejal en Barcelona.

El compromiso de Janet Sanz es dejar todos sus cargos antes de que finalice el año, y ha reiterado que no se presentará como cabeza de lista del grupo de cara a las elecciones municipales de 2027. Precisamente, fueron los últimos comicios el punto de inflexión en el que la concejala comenzó a plantearse su salida de la política. “Es un latido que tengo dentro desde hace muchos meses y una decisión que tomé hace tiempo”, explicó Sanz en rueda de prensa.

El vacío que deja Colau en la formación ha abierto la carrera por suceder a quien fue alcaldesa durante ocho años. En esa contienda, Gerardo Pisarello, actual diputado en el Congreso y ex primer teniente de alcalde, parte como el mejor colocado para tomar el relevo de Colau.