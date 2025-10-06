Alejandra Rubio, sobre sus planes de boda con Carlo Costanzia: «En algún momento pasará»

Alejandra Rubio se ha sincerado. La familia Campos siempre ha sido conocida en el mundo de la prensa rosa por formar parte de la industria televisiva. Un universo al que se han ido adentrando muchos de sus miembros gracias a María Teresa Campos, icónica periodista. Desde entonces, rostros como el de Terelu Campo y Carmen Borrego, sus hijas, han acaparado muchos titulares en los medios de comunicación. Una ecuación a la que hay que sumar a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Y es que la influencer siempre supo, desde que cumplió la mayoría de edad, que su vida estaría ligada a los platós de televisión.

Alejandra Rubio es colaboradora de varios programas de Mediaset España. Pues, poco a poco, ha logrado hacerse un hueco. Asimismo, a esta situación hay que sumar que la joven, de 25 años, es pareja de Carlo Costanzia. Un romance que ha estado en boca de muchos, pero por el que ambos han luchado. Aunque los jóvenes lleven menos de dos años juntos, ya han formado una bonita familia. Pues, como padres de un hijo en común, han sabido construir un noviazgo estable. Eso sí, a pesar del vínculo de ambos con la prensa del corazón y de sus apariciones televisivas, han decidido no dar ningún tipo de detalles de lo que suceda en sus vidas.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sabido forjar una relación sentimental a pruebas de críticas. Una historia de amor que ha tenido varios días grises, pero que no se ha venido abajo. Por ello, recientemente, la influencer ha confesado que le gustaría pasar por el altar con el hijo de Mar Flores. Un paso muy importante para ambos.

«De momento no hay planes de boda, pero estoy de acuerdo con él. En algún momento pasará», comenzó diciendo Alejandra Rubio en Vamos a ver. Sin embargo, aunque le encantaría vestirse de novia, todavía no está en sus planes. «Tenemos una visión de la vida bastante parecida de la boda. No sé si sería en Italia o aquí. Siempre he dicho que me gustaría casarme, pero no lo tengo inmediato. Ampliar la familia también, pero que llegue cuando tenga que llegar. Ahora mismo no está en mis planes tener otro hijo», agregó.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’: «Desde que hemos empezado nuestra relación no nos lo han puesto fácil»

Respecto a lo que ha vivido en este último año y medio, lo tiene claro. «La mejor decisión de nuestra vida ha sido nuestro hijo. Nadie daba un duro por nosotros y de hecho me siguen como advirtiéndonos por ahí», ha indicado. Y es que, la hija de Terelu Campos ha confesado que ha encontrado en Carlo Costanzia a su alma gemela.

«A él le cuesta como expresar sus sentimientos. Estoy de acuerdo en todo. Él me sostiene a mí también en los peores momentos, de eso se trata. Hemos tenido unos cuantos malos porque desde que hemos empezado nuestra relación no nos lo han puesto fácil», ha dicho. Lejos de quedar aquí, ha confesado que tiene buena relación con la madre de su chico. «Sí. Nunca he tenido mala relación con ella», ha sentenciado.